Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı, o fayı işaret etti: 'Zorlanıyor ve değişime uğruyor...' /05 Temmuz 2025 16:41

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı, o fayı işaret etti: 'Zorlanıyor ve değişime uğruyor...'

Silivri açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kumburgaz Fayı'nın kırılmamış bir kısmında gerçekleştiğini belirterek yerel ve merkezi yönetimi uyardı. “Kumburgaz Fayı zorlanıyor” diyen Görür, stres birikiminin arttığını vurguladı.

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İstanbul’da bugün öğle saatlerinde hissedilen deprem sonrası gözler bir kez daha Marmara Denizi’ne çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünün 3.8, derinliğinin ise 8.85 kilometre olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 13.3 kilometre olarak açıkladı.

PROF. DR. GÖRÜR'DEN UYARI

Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı.” dedi.

Görür’ün değerlendirmesi, Marmara’daki sismik hareketliliğin geçici olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Kumburgaz Fayı'nın stres biriktiren yapısı ve daha önce kırılmayan bölümlerindeki hareketliliğin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Görür daha önce de Marmara’daki potansiyel büyük depreme karşı yapı stoklarının elden geçirilmesi ve riskli bölgelerin boşaltılması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN SİSMİK HAREKETLİLİK

Son haftalarda Marmara çevresinde dikkat çeken bir sismik hareketlilik gözleniyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen üç ayrı depremin ardından, şimdi de Silivri açıklarında yaşanan sarsıntılar, bölgede enerji birikiminin sürdüğüne işaret ediyor. 1 Temmuz’da Gemlik’te meydana gelen son deprem 4.3 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL 6.2'YLE SALLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Ancak uzmanlar, Marmara’da oluşabilecek daha büyük depremlere karşı hazırlıkların hızla tamamlanması gerektiği konusunda ısrarcı. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyükşehirde depreme karşı ne kadar hazırlıklı olunduğu sorusunu tekrar gündeme getirmişti.
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