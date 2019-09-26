Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür: Keşke haklı çıkmasaydım, risk daha da artmış olabilir /26 Eylül 2019 16:59

Prof. Dr. Naci Görür: Keşke haklı çıkmasaydım, risk daha da artmış olabilir

Emekli İTÜ Profesörü ve Deniz Araştırmaları Koordinatörü olan, TÜBİTAK Bilim Kurulu eski üyesi Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve uyardı

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Dün sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde meydana gelen Silivri'deki 4.6'lık depremle ilgili 'bunun devamı gelebiilr' açıklaması yapan Prof. Dr. Naci Görür, bugün sosyal medyadan uyarılarına devam etti.
Prof. Dr. Naci Görür şunları yazdı:

'KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM'

''Değerli takipcilerim, geçmiş olsun. Hatırlarsanız dünkü depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkileyebileceğini açıklamıştım. Keşke haklı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız. Sizden ricam herkes bu tweeti retweetlesin. Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım, sağlıcakla kalın''

NACİ GÖRÜR DÜN NE DEMİŞTİ?

Görür sosyal medya mesajında önemli uyarılarda bulunmuş ve ehil olmayan kişilerin yaptığı açıklamaları eleştirmişti. Görür depremle ilgili şu uyarılar ve tespitlerde bulunmuştu:

“Orta çukurlukla Çekmece gölleri arasında uzanan fay kolu ilk kırılmasını beklediğimiz faydır. 70-75 km uzunluktadır, kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Bu kol kilitlenmiştir. Yani hiçbir hareket belirtisi ve üzerinde deprem yoktu. Bu kol enerji biriktiriyordu. Onun için ilk bunun kırılacağını düşünüyorduk. Dünkü deprem işte bu kolun en batı ucunda, yani orta çukurluğun hemen doğusunda oldu. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir deprem. Söz konusu kolu belli ölçüde etkileyebilecektir. Gerçi olan deprem 4.6 büyüklüğündedir. Açığa çıkarttığı enerji söz konusu koldaki depremi tetikleyebilir mi soru işareti. Ama bu koldaki gerilimi daha da artırdığı kesin. Orta çukurluğun batısında Tekirdağ havzasına kadar uzanan fay kolu üzerinde zaman zaman 4’ten küçük depremler olur. Bu depremleri önemli bir kısmı havza çökelleri içerisinde biriken gaz kaçakları yüzünden olmaktadır. En son yaptığımız araştırmalarda bunu belirledik ve yayınladık. Bu gazlar doğal gaz. Fay Trakya havzasındaki gaz rezervuarlarını kesmiş, dolayısıyla bu gazlar deniz altından kaçıyor. Onun için ben dün hiçbir medyaya konuşmadım. Dünkü deprem gaz kaçağı nedeniyle olan bir deprem miydi yoksa fay hareketi sonucu mu oldu onu anlamaya çalıştım. Ancak depremin yeri ve büyüklüğü fay kırılmasına daha uygun ama odak derinliği çok sığ sanki gaz kaçağına işaret ediyor.”
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