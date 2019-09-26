Prof. Dr. Naci Görür: Keşke haklı çıkmasaydım, risk daha da artmış olabilir

Dün sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde meydana gelen Silivri'deki 4.6'lık depremle ilgili 'bunun devamı gelebiilr' açıklaması yapan Prof. Dr. Naci Görür, bugün sosyal medyadan uyarılarına devam etti.

Prof. Dr. Naci Görür şunları yazdı:





'KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIM'





''Değerli takipcilerim, geçmiş olsun. Hatırlarsanız dünkü depremin sıkıntılı olduğunu söylemiş huzursuz olduğumu belirtmiştim. Küçük bir deprem de olsa büyük deprem beklediğimiz fay kolunun batı ucunda olması nedeniyle bu koldaki dinamikleri etkileyebileceğini açıklamıştım. Keşke haklı çıkmasaydım. Sanıyorum şimdi risk daha da artmış olabilir. Hepimiz ve yöneticilerimiz daha da dikkatli olmalıyız. Evimizde gerekli önlemleri almalıyız. Sizden ricam herkes bu tweeti retweetlesin. Daha sonra evde ne yapmamız gerektiğini yazacağım, sağlıcakla kalın''





NACİ GÖRÜR DÜN NE DEMİŞTİ?





Görür sosyal medya mesajında önemli uyarılarda bulunmuş ve ehil olmayan kişilerin yaptığı açıklamaları eleştirmişti. Görür depremle ilgili şu uyarılar ve tespitlerde bulunmuştu:



