Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür, Konya'daki depremin ardından uyardı: O ile dikkat çekti /14 Mart 2025 23:01

Prof. Dr. Naci Görür, Konya'daki depremin ardından uyardı: O ile dikkat çekti

Konya'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir açıklama geldi. Kulu'daki 4,2'lik depremin sığ olduğuna ve haritadaki yerinin belirgin olmadığına dikkat çeken Görür, "Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay" değerlendirmesinde bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 ve 3,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Nispeten Türkiye'nin en güvenli illerinden biri sayılan Konya'daki 4,2 ve 3,6'lık depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den değerlendirme geldi.

Görür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay."

KONYA'DAKİ DEPREMLER...

Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 11.62 km derinliğinde gerçekleşti. Tavşancalı/Kulu merkezli depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı.

Konya bir kez daha sallandı. Kulu merkezli depremin büyüklüğü 3,6 oldu. Deprem 8,85 km derinliğinde meydana geldi.
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