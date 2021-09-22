Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya uyarısı /22 Eylül 2021 00:52

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya uyarısı

Son olarak Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremle ilgili bir yorumda bulunan Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü." ifadelerini kullandı.

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Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından kentte yaşayan takipçilerini büyük bir deprem beklendiği konusunda uyardı. 
 
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gündüz saatlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Prof.Dr. Görür, bölgedeki vatandaşları uyararak şu bilgileri paylaştı: 
 
"Malatyalı takipçilerim bugünkü Malatya depremiyle ilgili bir şeyler söylememi istediler. Bu deprem Muhtemelen Malatya Fay zonunda oldu. Bu zonun DAF ile olan kesişim bölgesinde ve DAF üzerinde ( Erkenek-Çelikhan) gelecekte ciddi bir deprem bekliyoruz. Burada son deprem 1893’tü."
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