Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Orhan Kural COVID-19'dan hayatını kaybetti /23 Aralık 2020 10:07

Prof. Dr. Orhan Kural COVID-19'dan hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Orhan Kural kimdir?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.
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