Prof. Dr. Özgür Demirtaş kripto para yorumu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza atarak yurtdışına kaçtı. Thodex'in ardından VeBitcoin, GoldeksCoin ve SistemCoin isimli borsalar da fişi çekti. VeBitcoin'in CEO'su İlker Baş gözaltına alınırken, Baş'ın daha önce de yasa dışı bahis sitesi kurduğu öğrenildi.





'RESMEN EL BOMBASI'





Sosyal medya hesabından 'kripto para' piyasasına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ''Türkiye'de bir iki kripto borsanı dışında borsanın olması mantıklı mı? Bu kadar çok borsanın ne işi var? Resmen el bombası. İşin kötü yanı Dolandırıcıların kurduğu bu borsalar, işini iyi yapanları da etkiliyor'' ifadelerini kullandı.





'UZAK DURUN'





Demirtaş, ''Eşantiyon dağıtılan, Güzel olduğu düşünülen kadınların, lüks arabaların, siyasetçiler ile fotografların, ünlü ve güvenilir insanları reklam yüzü yapmaların olduğu borsalardan uzak durun'' diye belirtti.





''Thodex konusunu araştıran Emniyet Güçleri ve kanun yapıcılara bir kaç öneride bulunmak istiyorum'' diyen Demirtaş, uyarılarını şöyle sıraladı:





1 - Şirket kripto cüzdan trafiklerini inceleme altına alın. Bununla uğraşan şirketler mevcut onlar ile bağlantıya geçin,





2 - Bizim WHITE-HAT dediğimiz hackerlar ile bağlantıya geçin. Kimliklerini açığa çıkarmadan sizlere yardımcı olabilirler,





3 - Dolandırıcı CEO'nun yapabileceği en kötü şey Tornado-Cash adlı algoritma sayesinde paranın izini silmeye çalışması olabilir. Söylenen mebla çok yüksek olduğu için bunu 100 ETH meblalarla yapabilir bunu izleyin,





4 - Dolandırıcının çok büyük borsalarda izi olabilir bunu araştırabilirsiniz,





5 - Dolandırıcılar Monero'ya yönlenmeye çalışabilirler, bunun takipçisi olun,





6 - Alanında uzman kişiler ile konuşmalısınız bunlardan biri Andre Cronje olacaktır. Andre ile bağlantıya geçin,





7 - Bu konuların işini düzgün yapan borsaları "Bank Run" nedeniyle zor durumda bırakmamasına dikkat edin.



