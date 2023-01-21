Samanyolu Haber /Ekonomi / Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan ekonomi yorumu: Geçmiş olsun /21 Ocak 2023 12:50

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan ekonomi yorumu: Geçmiş olsun

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından iktidarın ekonomi politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter’da hükümetin faiz politikasını eleştirdi. Kısa sürede on binlerce etkileşim alan ve “Geçmiş olsun” cümlesiyle biten ekonomi değerlendirmesinde Demirtaş şunları kaydetti:



“Çin gibi olacağız dendi.
Nas ile yöneteceğiz dendi.
Faizi indirip TL'yi ucuzlatacağız dendi.
Ucuz işçilik ile İhracat yapacağız dendi

Dendi mi DENDİ.

Noldu?

İthalat PATLADI.

Dış ticaret açığı REKOR kırdı.

Alanında uzmanları dinlememek KİBİR göstergesidir.

Ucuz işçilikle Avrupa'nın Çin'i olacağız dediler. Ucuz işçilik uğruna ENFLASYONU patlattılar.

Sonra Baktılar Dolar/TL artınca Enflasyon patlıyor. Baktılar seçimde fena olacak. Dediler Doları tutup maaşlara zam yapalım.

Şimdi de İhracatçılar patladı işçi çıkaracaklar. YALAN MI?

Dediler ki:

Faiz Enflasyonun Sebebidir.

Dedik ki: DEĞİL.

Dediler ki faizi indirince enflasyon inecek.

Dedik ki: OLMAZ.

Faiz indi Enflasyon Patladı… Geçmiş olsun.”


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