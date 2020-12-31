Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Özlü'den yılbaşı uyarısı: 15-20 gün sonra... /31 Aralık 2020 23:14

Prof. Dr. Özlü'den yılbaşı uyarısı: 15-20 gün sonra...

Yılbaşı kutlamalarına dikkat çeken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Dikkat etmezsek yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz” ifadelerini kullandı.

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Yılbaşını herkesin evinde geçirerek kurallara uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Dikkat etmezsek yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz” dedi.

Yeni yıla saatler kala Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşı konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Yılbaşı bahanesiyle eş, dost ve akrabalarla bir araya gelmenin sakıncalı olduğunu belirten Özlü: “Şu anda çok virüs taşıyan kişi var. Bunların çoğu da hiçbir semptomu olmayan, kendini tamamen sağlıklı hisseden kişiler” dedi.

EV ORTAMINDA BULAŞMA ORANI YÜZDE 85

Yılbaşını hane bireyleri haricinde kişilerle geçirmenin güvenli olmadığını söyleyen Özlü: “Dolayısıyla bir araya gelindiğinde içlerinden bir kişi pozitif ise bulaşma olasılığı çok yüksek; çünkü virüs artık kapalı ortamda 5-10 dakikada bile bulaşabiliyor. Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi. Sayın bakan, ev ortamlarında bulaşın yüzde 85 olduğunu açıkladı. Ev içinde maske ve mesafe olamıyor. Birlikte oturuyorsunuz, uzun süre kapalı yerde bir arada kalıyorsunuz, birlikte yiyip içiyorsunuz. O sırada maskeniz olmuyor. Eş, dost bir araya gelince araya mesafe koymuyor. Sarılıp, kucaklaşıyor. Virüsün bulaşmaması mümkün değil. Sizde de olabilir. Siz de bulaştırabilirsiniz, başkası da size bulaştırabilir” diye konuştu.

Zarar vermemek ve zarar görmemek için yılbaşını evde geçirmenin önemine değinen Özlü: “Eğer buna dikkat etmezsek bu yılbaşının bir faturası olur. Yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım” dedi.
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