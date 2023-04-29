Prof. Dr. Şenol Babuşçu uyarıyor: Bankacılık sistemi durdu!

AKP rejiminin ‘yeni ekonomi modeli’ Türkiye’yi derin bir çıkmaza soktu. AKP’nın 22 yıllık iktidarının sonunda ülkede ikili kur sistemi hayata geçmiş durumda. Bankalarda döviz bulmak neredeyse imkansız. Hesabındaki 200 doları çekmek için bile bankalar müşterilerine 1 hafta sonraya gün veriyor. Döviz alım satımı arasındaki fark bazı bankalarda 1 lira 50 kuruşa kadar çıktı.











İNSANLAR GÖZ GÖRE GÖRE YOKSULLAŞIYOR





Aynı sorun altın konusunda da yaşanıyor. Kuyumcularda altın yok! Merkez Bankası’nın iç talebi karşılamak için son 7 haftada 72 ton altın sattığı ortaya çıktı. MB’nın şubat ayında rekor seviyeye çıkan altın ithalatını yavaşlatmak için iki aydır satış yaptığı belirtiliyor.





İnsanlar mevduatını korumak istiyor ancak ne döviz alabiliyor ne de altın! Rejimin uyguladığı ekonomi politikası, insanları göz göre göre yoksullaştırıyor.





BANKA ŞUBELERİ OTOGARA DÖNDÜ!





Ekonomide yaşanan çıkmaz bankaları da etkiliyor. Kamu bankalarında uzun süre üst düzey yöneticilik yapan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bankacılık sisteminin tıkandığını söylüyor.





Banka şubelerinde görüştüğü arkadaşlarının, “Şubeler artık otagar gibi oldu. İnsanlar büyük valizlerle, bavullarla para taşıyor.” dediğini aktaran Babuşçu, “Sadece krediler durmadı. Bankacılık sistemi durdu. Bankalar ne iş yapıyor şu an? Döviz alış kurlarını düşük tutun döviz almayın. Döviz satış kurlarını yüksek tutun döviz satmayın. Mevduat faizini yükseltmeyin mevduat toplamayın. Düşük faizli maliyetin altında kredi verin(aslında vermeyin) Sonuç: Sistemi durdurmak kolay ama tekrar çalıştırmak çok zaman alır.” diyor.