Prof. Dr. Sophia Pandya: Gördüklerim, duyduklarım korkunç ama değişim umut verici

California Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde iki gün süren ve Hizmet Hareketi’nin Karşılaştığı Zorluklar ve Cevapları başlığını taşıyan uluslararası bir konferans yapıldı. Los Angeles’ta gerçekleştirilen programda akademisyenler, araştırmacılar, kanaat önderleri bir araya geldi.

Konferansı yerinde takip eden Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı Konferansın organizatörlerinden California State Üniversitesi Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sophia Pandya ile konuştu.









Ekrem Dumanlı – Bu önemli konferansı yapmaya ne zaman ve neden karar verdiğinizi söyleyebilir misiniz?





Sophia Pandya – Bu konferansı uzun zamandır düşünüyorduk, ancak pandemi sırasında erken bir zamanda yapmak uygun değildi. Bu nedenle, pandemiden yeni çıktığımız şu günlerde, harekete biraz yenilenme ve canlılık getirip getiremeyeceğimizi görmek için insanları bir araya getiriyoruz. Biliyorsunuz, 2016’dan bu yana Hizmet hareketi’ndeki insanlar, Türkiye’deki darbe girişiminden sonra korkunç bir zulüm gördükleri için çok depresif durumdalar. Ve pek çok insan dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bunun ardından da pandemi ortaya çıktı. Ve tabii ki şimdi de Türkiye’nin güneydoğusunda ve Suriye’de meydana gelen korkunç deprem. Yani insanlar kendilerini oldukça kötü hissediyorlar. Bu yüzden havanın gerçekten iç karartıcı olduğunu hissediyorum. İnsanları tekrar bir araya getirmek, tek bir alanda hareketin geleceğinin nasıl olacağı hakkında konuşmalarını sağlamak. Geleceğe doğru devam eden bir hareketi nasıl hayal edebiliriz? Ve hareket içinde yaşadığımız bazı sorunlarla nasıl yüzleşebiliriz? Ve sonra bu sorunlar için nasıl çözümler hayal edebiliriz? Bu konferansı düzenlemeye yaklaşık altı ay önce başladık. Ve bilirsiniz, organizasyon planlamasında çok şey vardır. Son bir aydır bunu gerçekleştirmek için haftada bir kez toplanıyoruz.





Konferansa kaç kişi katıldı, biraz bahseder misiniz? Kim oldukları hakkında?





Evet, 22’den fazla ülkeden yaklaşık 270 katılımcı var. Meksika’dan bir grup var. Ayrıca Kenya’dan, Almanya’dan, Avustralya’dan, Suriye’den, dünyanın her yerinden insanlarımız var.





Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Hizmet Hareketi Türkiye ve insanlık için çok iyi şeyler yaptı. Ancak 2016’daki başarısız darbeden sonra bazı insanlar hareketi desteklemekte tereddüt etti. Gördüğüm kadarıyla Hizmet Hareketi’nin geleceği için çok umutlu ve iyimsersiniz. Çabalarınız için ne gibi motivasyonlarınız var?





Sanırım sahip olduğum motivasyon, hareketi sahte darbeden önce tanıyor olmam. Evet, hareketi 1999’dan beri tanıyorum. Hareket içindeki insanları çok çok uzun zamandır tanıyorum. Bu 20 yıldan fazla bir süre demek. Darbe girişimi olduğunda ve ben aslında Türkiye’ye uçuyordum, İstanbul’da uçak değiştirecektim. Hareketteki ve Türkiye’deki herkes gibi ben de şok olmuştum. Çok şok olmuştum. Çok, çok şok olmuştum. Ve bunun hızlı bir sorun olacağını, bilirsiniz, birkaç hafta içinde çözüleceğini ve sadece büyük bir yanlış anlaşılma olacağını umuyordum. Ve tabii ki tanıdığım insanların hapse girdiğini, tanıdığım insanların öldüğünü ve tanıdığım insanların işkence gördüğünü görmek korkunçtu. Hareket hakkında daha önce araştırma yapmış biri olarak bu hikayeyi anlatmak için belli bir sorumluluk hissettim, bundan önce, 2016’dan önce, hareket hakkındaki araştırmalarıma zaten başlamıştım. Hareket içindeki insanlara neler olduğuna dair hikayeyi anlatma konusunda bir sorumluluk hissettim. Demek istediğim, bu açık bir zulüm, dini zulüm, dini ve siyasi zulüm vakasıydı. Dolayısıyla bu hikayeyi anlatmayı ihmal etmek mantıklı olmazdı.





Bahsettiğiniz gibi, şu anda hapiste olan birini tanıyorsunuz ve dediğiniz gibi biri öldü. Türkiye dışında bazı insanlar görüyorsunuz. Yani sürgünler gibi mi? Onlar için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Bir şey tavsiye etmek ister misiniz?





Yani, evet. 2018, 2019 ve sanırım 2021’de Yunanistan’a gittim ve 75’ten fazla kurbanla görüştüm – onlara Türkiye’deki tasfiyeden kurtulanlar, hayatta kalanlar demek istiyorum. Ama sonra mülteciler ve sığınmacılar. Bazen insanlar bana “bize bir tavsiyeniz var mı?” diye soruyorlardı. Bu ilk kez olmuyor. Yani genelde onlarla röportaj yapıyorum. Ama soru ilginç, çünkü bu benim üzerinde çalıştığım bir konu. Mülteciler ve onların mücadelelerinden nasıl anlam çıkardıkları hakkında bir kitap üzerinde çalışıyorum. Bence benim tavsiyem, başınıza gelen bu korkunç olayı kullanmaya devam etmeniz, anlam aramaya başlamanız, onu acı veren bir yer olarak anlamaya devam etmeniz, ama size yeni şeyler öğrenme fırsatı veren bir acı yeri olarak anlamaya devam etmeniz, çünkü sürgün ve… Edward sürgünün bir fırsat olduğunu söyledi, ama bu bir şey gibi… Sürgünde olan pek çok insan aslında dünyanın şairleri, romancıları, her türlü yaratıcı alanı haline geliyor, çünkü normal olmayan bir şeyi deneyimlediler, değil mi? Sürgün edilmek normal değil. Yerinden edilmeyi deneyimlemek normal değil. Bu çok farklı ve acı verici bir deneyim, ama sizi diğer yerinden edilmiş insanlardan hoşlanmanızı sağlıyor. Onlarla konuşabileceğiniz ortak bir şeyiniz oluyor. Ötekileştirilmiş ve zulme uğramış diğer insanlarla empati kurabilirsiniz. Bu da size bir konum kazandırıyor. Ve herkesin sahip olamayacağı bir pozisyon alıyorlar, ama aynı zamanda, deneyimin kendisini veriyor, dünyayı diğer insanların anlayamayacağı bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Ve bu da sizi. Yani size yaratıcı bir üstünlük, yaratıcı bir farklılık kazandırır. Bence bunu akılda tutmak önemli. Söylemek istediğim çok önemli bir başka şey de şu. Bu deneyimde çok fazla dayanışma inşa edildiğini fark ettim. Bilirsiniz, bir grup olarak kolektif bir şekilde bunu yaşadınız. Bunu sadece her bir kişi kendi başına yaşamadı. Bunu bir grup olarak yaşadınız. Ve bence topluluğun sahip olduğu bu bağların, Hizmet topluluğu içindeki bu bağlantıların güçlendiğini fark ettim. İnsanlar bana bunu atlatmanıza ne yardımcı oluyor dediğimde Diyorlar ki, Hizmet arkadaşlarım, ailem, beni evlatlıktan reddettiler, doğru, komşularım. Beni ihbar ettiler. Tamam. Ama Hizmet arkadaşlarım, onlar benim yeni… Onlar benim annem. Onlar benim babam, Hizmet arkadaşlarım. Bu benim kız kardeşim. Bu benim kardeşim. Bence bu bağlar gerçekten çok önemli. Ve bence tavsiyem, bu bağları güçlendirmeye devam etmeniz.





Tekrar. Konferans hakkında konuşalım. Ne bekliyordunuz? Ne buldunuz?





Biliyor musunuz, bu ilginç bir soru. Ne bekleyeceğimi tam olarak bilmiyordum. Diğer herkesle birlikte planlama yaptığımı biliyordum. Ama gördüğüm şey, düşündüğümden çok daha organize ve ilginç bir konferans olduğuydu. Tamam. Benim bulduğum da buydu. Yıllar önce, toplumsal cinsiyet meselesi ya da LGBT meselesi gibi konular ya da bir konferansta hareketin açıkça eleştirilmesi, bilirsiniz, şu anda kısmen hareket tarafından organize edilen bir konferanstı, ancak hareket de bunun organize edilmesine yardımcı oldu. Bunlar on yıl önce gerçekleşmezdi çünkü ben o konferanslara gittim. Bu farklı bir konferanstı. Bu konferansta her şey masadaydı. İnsanlar kuşaklar arası değişim, kimlik, cinsellik gibi daha önce tartışılmayan her türlü konu hakkında konuştular, ama bilirsiniz, bunun içinde ahlak, kız yurtları, geçmişte belki biraz tabu olan bu konular. Bu yüzden değişim görüyorum. Değişimi görüyorum. Ve bu canlandırıcı.





Bazı makaleleri, tezleri olan çok iyi konuşmacılar dinledim. Merak ettiğim şey, bunu bir kitap ya da broşür olarak mı yayınlayacaksınız yoksa bazı bilgileri ve söylediklerini web sitelerine mi koyacaksınız, bunun gibi bir şey.





Yani planımız aslında bu bildirilerin sonuçları hakkında çok düşünceli olmak. Yapacağımız şey, sunum yapan kişileri bize bildirilerinin daha cilalı bir versiyonunu sunmaya davet etmek ve bu da bir inceleme sürecinden geçecek. Bildirilerden bazıları konferans bildirilerinin bir parçası olmak üzere seçilecek ve hatta belki de makalelerin düzenlenmiş bir cildinin parçası olacak. Yani bunu yapacağız. Örneğin Powerpoint’leri web sitesine koyup koymayacağımızdan henüz emin değilim. İçsel olarak bunu kesinlikle bir kitaba dönüştürmekten bahsediyoruz.





Konferansta bazı öğrenciler gördüm. Sanırım onlar sizin öğrencileriniz. Bize kim olduklarını ve neden Hizmet hareketine ilgi duyduklarını anlatır mısınız?





Bu dönem iki ders veriyorum. Dünya dinleri üzerine bir ders veriyorum. Adı Anlam için Dini Arayış. Bu bizim 100 seviyesindeki derslerimiz, bilirsiniz, ilk yıldaki lisans öğrencileri gibi. Diğer ders ise İslam’da Yolculuk, üçüncü sınıf dersi. 300 seviyesinde bir ders. Bu da İslam dersi. Tamam. Yani, bilirsiniz, İslam dersi açısından, Hizmet hareketi gibi İslami hareketlerle ilgili bir konferansa gelmeleri tamamen uygun. Tamam. Aslında ders programımda Fethullah Gülen’in bazı yazılarını okudukları bir hafta var. Ve Hizmet hareketinden İslam’da ortaya çıkan daha yeni, daha ilerici hareketlerden biri olarak bahsediyoruz. Elbette yeni ama kökleri ilk Sufilere kadar uzanıyor. Diğer sınıfım ise henüz 18 yaşında ama dünya dinleri üzerine bir ders aldıkları için dünya dinlerinden biri olan İslam üzerine bir konferansa gelmeleri onlar için iyi oldu. Doğru. Bunu gördükleri için heyecanlandılar. Ve bazı profesörleri gördüler. Oraya geldikleri için çok heyecanlıydılar. Konferansa katılmanın bir parçası olarak bir kupa aldılar. Yani, evet, eğlendiler.





Onlarla konuştunuz mu ve bazı arka plan bilgileri aldınız mı? Ne hissettiler ve öğrendiler.





Onlarla henüz konuşmadım çünkü tüm zaman boyunca buradaydım. Oldukça meşguldüm, ama daha sonra onları davet ettiğim için bana teşekkür ettiler. Benimle birlikte muhtemelen sıkıcı bir dersten çıktılar, değil mi? Böylece tüm konuşmacıları dinleme fırsatı bulduk ve derse katılmaktan biraz daha heyecan verici oldu.





Bildiğiniz gibi Türkiye’de büyük bir deprem oldu ama herkes rutin programlarını iptal etti. Peki siz konferans sırasında ne hissettiniz? Deprem mağdurları için ne yaptınız?





Evet, Türkiye’nin güneydoğusunda ve Suriye’de meydana gelen depremi duyduğumda elbette yıkıldım. Bu inanılmaz bir insanlık trajedisi. Ancak kendi aramızda konferansı iptal edip etmeyeceğimizi ya da depremi ne ölçüde tartışmamız gerektiğini konuşuyorduk. Ve böylece yapılacak en iyi şeyin konferansa devam etmek olduğuna karar verdik. Ama tabii ki bağış topladık. Daha sonra paralel bir oturum düzenledik ve insanları gelip kendi kederleri hakkında konuşmaya davet ettik. Çünkü bu konferansa katılan pek çok kişi aile üyelerini veya arkadaşlarını ya da aile evlerini kaybetmiş durumda. Biz de bu konuya değinmek istedik. Eğer bu konuya değinmezsek göze batan bir eksiklik olur diye düşündük. Bu yüzden bu oturum sırasında insanların duygularını ve neler yaşadıklarını paylaşmalarına izin verdik. Ayrıca bir psikolog getirdik ve bu psikolog onlara duygularınızı ve nasıl hissettiğinizi anlattığınız bir dokunma uygulaması yaptırdı…. Çoğu insan depremle ilgili ne kadar stresli hissettiklerinden ve ne kadar yardım etmek istediklerinden bahsetmek istedi. Ve sonunda psikologla yaptığımız şey de buydu. O da bize tapping metodunu ogretti. Ayrıca gül dağıtan insanlar da vardı. Yaklaşık 250 gülümüz vardı ve güllerin üzerine barkodlu küçük bir karton yapıştırdık. Bu sizi doğrudan kurbanlar için bağış yapabileceğiniz bir yere götürecekti. Biz de konferans vesilesiyle hem mağdurlar için bağış toplamaya hem de son deprem nedeniyle kaygı ve stres yaşayan insanlara psikolojik destek vermeye karar verdik.