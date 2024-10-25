Prof. Dr. Suat Yıldırım: 'O, gerçek bir müceddit oldu'

Günümüz İslam alimlerinden Prof. Dr. Suat Yıldırım, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin cenaze namazını kıldırdı.





Yıldırım, burada cemaate yaptığı konuşmasında, “Altmış yıllık beraberliğimizde onu hep rızaay-ı ilahi yolunda, Sünnet-i seniyyeye uygun yaşayan bir şahsiyet gördüm. O, 85 yıllık hayatında, Rabbini tanıyan bir kulun yaşayacağı tarzda yaşadı. Üstad kabul ettiği Bediüzzaman`ın sadık bir devamı olarak, o da gerçek bir müceddit oldu.” ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. Suat Yıldrım’ın konuşmasının tamamı şöyle:





“İnna lillah ve inna ileyhi raciun





İlmi ile, kitapları, canlı sohbetleri ve bilhassa yaşayışı ile dünya çapında örnek olan Hocamız Fethullah Gülen`i Dar-ı Bekaya uğurladık. O, `Sen Rabbinden razı, O da senden razı dön Rabbine` davetine uyarak, dünya gurbetini sonlandırdı.





Altmış yıllık beraberliğimizde onu hep rızaay-ı ilahi yolunda, Sünnet-i seniyyeye uygun yaşayan bir şahsiyet gördüm.





Etrafında halkalanan üç nesilden yüz binlerce mümine, rehber oldu. Rabbimiz, bu nesilleri ondan öğrendikleri hizmetlerde daim buyursun. Cenab-ı Allah hepimizi hocamızla cennetinde buluştursun.





O, 85 yıllık hayatında, Rabbini tanıyan bir kulun yaşayacağı tarzda yaşadı. Kürsüye çıktığı 14 yaşından itibaren irşad hayatına başladı. Cenab-ı Allah`ın, `En güzel Örnek` olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam`ı pek güzel tanıttı. Sadece `Sonsuz Nur` adlı hacimli kitabı, bu konuda mükemmel bir eser olup otuz kadar dile de tercüme edilmiştir.





O`nun `Ashabım yıldızlar gibiidir, onların hangisini örnek alırsanız doğru iş yapmış olursunuz` (Kenzu`l-ummal, Beyhakî). Onları tanımanın, Allah`ı hatırlattığını anlattı (İmam Ahmed, Müsned; İbn Mace). Peygamber Efendimiz’in (sas) tavsiyesini yerine getirerek ilk gençliğinden itibaren, hayatı boyunca onları örnek gösterdi.





Üstad kabul ettiği Bediüzzaman`ın sadık bir devamı olarak, o da gerçek bir müceddit oldu. Kütüb-i sitteden Ebu Davud`da yer alan Hadis-i şerifte her yüz senede bir gönderileceği bildirilen mücedditlerden biri olarak, vesile olduğu Hizmet Hareketi Türk dünyası başta olarak dünyanın geniş bir alanında İslama hizmet etti. Fakat Ashab-ı kiramdan, daha ötesi Hz.Nuh, Hz. İbrahim (a.s) gibi bütün peygamberler silsilesinden itibaren, diğer bir çok büyük gibi, dünyası hep meşakkatle geçti.





Çok şükür ki onun dünyadan ayrılmasıyla hizmeti bitmedi. Rabbimizin insanlığa olan lütufları sonsuz. İnternet giibi iletişim vasıtasıyla kitaplarına, canlı sohbetlerine, vaazlarına bir dakikada , hem de görsel olarak ulaşmak mümkün.





Benim gibi merhum hakkında güzel şehadette bulunan yüz binler var. Sizler de onların temsilcileri olarak çok sayıda ülkeden geldiniz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Gelemeyip medya vasıtasıyla dünyanın her köşesinden şahitliklerini ilan eden insanlardan da razı olsun.





Fakat bu şahitlikten sevap kazanan, merhum hocamızdan ziyade, dünya çapındaki bu şahitlerdir. Rahman olan Rabbimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam`ın şefaatiyle hepimizi cennetinde buluştursun.”