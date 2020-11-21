Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Tevfik Özlü yeni kısıtlamaları değerlendirdi /21 Kasım 2020 00:09

Prof. Dr. Tevfik Özlü yeni kısıtlamaları değerlendirdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 10-14 günden itibaren olumlu yansımalarını görebileceğimizi umut ediyorum" dedi.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir bölümü cumartesi saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlanacak. Bu tedbirleri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"OLUMLU YANSIMALARINI GÖRECEĞİZ"

Önümüzdeki 10-14 günden itibaren yeni tedbirlerin olumlu yansımalarının görülebileceğini umut ettiğini aktaran Özlü, şunları belirtti:

-Bilim Kurulunca alınan tavsiye kararları doğrultusunda uygulamaya konulan yeni tedbirlerin “etkili olup olmayacağı ve etkilerinin ne zaman görüleceği” soruluyor. Önümüzdeki 10-14 günden itibaren olumlu yansımalarını görebileceğimizi umut ediyorum.

"30 MİLYON KİŞİNİN HAREKETLİLİĞİ AZALACAK"

-Yeni tedbirler, insan hareketliliğini önemli ölçüde azaltarak bulaşmaları önleyecektir. Örneğin 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile okullarla ilgili karar, yaklaşık 30 milyon insanın hareketliliğini azaltacaktır.

-Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin yasaklanması buralardaki bulaşmaları tamamen durduracaktır.

KARŞILAŞMA AZALACAK

-Hafta sonları akşam 20.00 ile sabah 10.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması ile alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatlerinin sınırlandırılması da karşılaşmayı azaltacaktır.

-Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin, sadece paket servis ve gel-al hizmeti verecek da özellikle bu alanlarda ortaya çıkan bulaşmaları önleyecektir.

-Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ile düğün, nikah törenleriyle ilgili uygulamalar da sürece olumlu katkı verecektir.

-Hepimiz kalabalıklardan uzak durup, hane halkımızla evde kalarak; dostlarımızla evlerde bir araya gelmekten, birlikte yiyip içmekten kaçınarak; maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, bu sürece destek olmalıyız.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Dr. Tevfik Özlü yeni kısıtlamaları değerlendirdi Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:29:20