Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi TIME Dergisi, kapak yaptı

2020’nin ilk günlerinden itibaren hayatımıza giren ve adeta koca bir yılı esir alan koronavirüs pandemisi; iş dünyasından günlük yaşama, eğitimden spora kadar hemen her alanda etkisini göstermişti ve salgın ile ilgili yapılan “aşı” açıklamaları, bir yıl boyunca insanlığın en büyük umudu oldu.





Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kurucusu oldukları BioNTech firması ile COVID-19’a karşı etkisi ispatlanmış bir aşı geliştirerek bir anda tüm dünyanın dikkatini çekmişlerdi. ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı, pek çok sağlık kuruluşundan onay almış durumda.











