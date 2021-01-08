Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi TIME Dergisi, kapak yaptı /08 Ocak 2021 17:47

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi TIME Dergisi, kapak yaptı

Dünyanın en köklü ekonomi ve politika dergilerinden TIME, son sayısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı. TIME, iki Türk bilim insanına yer verdiği kapağında "Aşı Devrimi" başlığını kullandı.

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2020’nin ilk günlerinden itibaren hayatımıza giren ve adeta koca bir yılı esir alan koronavirüs pandemisi; iş dünyasından günlük yaşama, eğitimden spora kadar hemen her alanda etkisini göstermişti ve salgın ile ilgili yapılan “aşı” açıklamaları, bir yıl boyunca insanlığın en büyük umudu oldu. 

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kurucusu oldukları BioNTech firması ile COVID-19’a karşı etkisi ispatlanmış bir aşı geliştirerek bir anda tüm dünyanın dikkatini çekmişlerdi. ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirilen aşı, pek çok sağlık kuruluşundan onay almış durumda.



Daha önce İngiliz finans dergisi Financial Times ve Alman Der Spiegel dergisi tarafından kapağa taşınan ve övgüyle söz edilen Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, şimdi de köklü bir ekonomi ve politika dergisi olan Time’ın kapağında “Aşı Devrimi” başlığı ile yer aldı.

Prof. Dr. Şahin ve Türeci, Der Spiegel’e geliştirmiş oldukları aşıyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Şu an durum toz pembe görünmüyor, başka onay alan aşı olmadığı için açık oluşmaya başladı ve biz kendi aşımızla bu açığı da kapatmak zorundayız. Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıkıldı. Sanırım, 'yeterince aşı temin ederiz, durum o kadar da kötüye gitmez ve her şey kontrolümüz altında' gibi bir hava oluştu. Bu beni şaşırttı” ifadelerini kullanmıştı.
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