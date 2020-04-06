Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Mayıs ayını işaret etti /06 Nisan 2020 22:51

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Mayıs ayını işaret etti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Prof. Kılıçaslan, "Koronavirüs pandemisi mayıs başında zirve yapacak; mayıs ortasında bazı kısıtlamalar kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye ve dünyada mayıs başında zirve yapacağını ve mayıs ortasında bazı kısıtlamaların kaldırıldığının görülebileceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan Koronavirüs salgınına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Pandemi, Türkiye ve dünyada mayıs başında zirve noktaya ulaşacak ve sonrasında hastalığın eğrisi aşağıya inecek. Mayısın ikinci yarısından itibaren bazı kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir ancak bazı kısıtlayıcı önlemler uzun süre uygulanmaya devam edecek."

"Başlangıçta yeterli sayıda test yapılmadı"

İnsanlığın çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğunu ve başlangıçta bu tehdidi gereğine uygun şekilde ele almayan ABD ve İtalya gibi ülkelerin daha fazla zarar gördüğünü söyleyen Kılıçaslan, "Türkiye'de salgın daha geç başladı, hala daha yükseliş evresindeyiz. Ülkemizde bazı kısıtlayıcı önlemler zamanında alındı ancak gerekli önlemlerin tamamı alınmadı. En önemli hata, İran sınırının kapatılmasında ve uluslararası seferlerin askıya alınmasında geç kalınmasıydı. Ayrıca başlangıçta yeterli sayıda test yapılmadı" diye konuştu.
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