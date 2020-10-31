Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir /31 Ekim 2020 12:12

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Dr. Naci Görür: 60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıldıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de yaşanan depremle ilgili, depremin Tuzla fayının üzerine yaşanmış olabileceğini, böyle olması durumunda fayın kırılmayan kısımlarının getirdiği stresin başka depremlere de neden olabileceğini söyledi. 

Görür, "Kuzey doğu- güney batı doğrultusunda faylar var. İzmir'i etkileyen Çeşme fayı ve Güzelbahçe fayı ve doğuda Seferihisar fayı ve sonra Tuzla fayı var. Bu deprem Tuzla fayının içinde onun devamında meydana geldi diye düşünüyorum. Seferihisar fayının üstünde de olabilir bana daha çok Tuzla fayının üstünde görülüyor.  60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir. Bu da başka bir depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz. O nedenle kesin konuşmamak lazım. Bunun araştırılması gerekir'' dedi. 

Görür ayrıca bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu, bu fayların etki alanının incelenip, bunların verebileceği zararın boyutlarının tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi. 

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Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

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