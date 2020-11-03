Samanyolu Haber /Ekonomi / Prof. Hanke'ye göre enflasyon yüzde 50'yi buldu /03 Kasım 2020 13:37

Prof. Hanke'ye göre enflasyon yüzde 50'yi buldu

TÜİK'in bugün açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamada fiyatlar TÜFE'de yüzde 11,74, ÜFE'de yüzde 9,11 arttı. Ancak yurtdışından Türkiye'yi izleyen ekonomistler aynı kanaatte değil.

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Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun TÜİK verilerinin aksine yüzde 11,74 değil, yüzde 49,59 olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay Türkiye’deki gerçek enflasyonu yüzde 37,97 olarak açıklayan Hanke, yeni  paylaşımında ise oranın neredeyse yüzde 50’ye çıktığını belirtti. Erdoğan’ın tutarsız ekonomi politikalarının Türkiye’yi uçuruma sürüklediğini belirten Hanke, “TL, 8,43 TL / Dolar değeriyle 2018 yılından bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin enflasyonu da (en kötü günlerini yaşıyor). Bugün, resmi oranın 4 katının üzerinde, şaşırtıcı bir şekilde yıllık yüzde 49,59 seviyesinde.” ifadelerini kullandı.

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