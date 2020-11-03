Prof. Hanke'ye göre enflasyon yüzde 50'yi buldu

Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun TÜİK verilerinin aksine yüzde 11,74 değil, yüzde 49,59 olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay Türkiye’deki gerçek enflasyonu yüzde 37,97 olarak açıklayan Hanke, yeni paylaşımında ise oranın neredeyse yüzde 50’ye çıktığını belirtti. Erdoğan’ın tutarsız ekonomi politikalarının Türkiye’yi uçuruma sürüklediğini belirten Hanke, “TL, 8,43 TL / Dolar değeriyle 2018 yılından bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin enflasyonu da (en kötü günlerini yaşıyor). Bugün, resmi oranın 4 katının üzerinde, şaşırtıcı bir şekilde yıllık yüzde 49,59 seviyesinde.” ifadelerini kullandı.





