Prof. Naci Görür: Hatay enerjisini boşalttı, İstanbul için zaman daralıyor!

"1999 depreminin üzerinden 23 yılı geçti, İstanbul için zaman daralıyor"





Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay merkezli depremlerle ilgili "Bu uyarıları ben ve yerbilimci arkadaşlarım yapmıştık ama hiç kimse bizi dinlemedi, duymadı. Bize başvurulmadığı gibi Kahramanmaraş depremlerinin ortaya koyduğu tablo yeterince hazırlığın olmadığını gösterdi. Koca Doğu Anadolu boyunca 10 ilimiz bugün neredeyse haritadan silinecek duruma geldi" dedi.



