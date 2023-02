Prof. Naci Görür: Hatay enerjisini boşalttı, İstanbul için zaman daralıyor!

"1999 depreminin üzerinden 23 yılı geçti, İstanbul için zaman daralıyor"





Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay merkezli depremlerle ilgili "Bu uyarıları ben ve yerbilimci arkadaşlarım yapmıştık ama hiç kimse bizi dinlemedi, duymadı. Bize başvurulmadığı gibi Kahramanmaraş depremlerinin ortaya koyduğu tablo yeterince hazırlığın olmadığını gösterdi. Koca Doğu Anadolu boyunca 10 ilimiz bugün neredeyse haritadan silinecek duruma geldi" dedi.





Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu , eski İMO Başkanı Cemal Gökçe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TİP Öğrenci Bürosu İlayda Cantaş, Hatay merkezli depremleri yorumladı.Görür, İstanbul depremine de dikkat çekerek " Bilimsel araştırmalara göre 30 yıl içerisinde olma ihtimali yüzde 62 idi. 23 yıl geçti, biz daha yeterince hazırlanamadık. Zaman daralıyor çünkü her geçen gün o fayda stres birikimi fazlalaşıyor. Her sene Anadolu 2 buçuk santimetre fay zonu boyunca Batı'ya doğru hareket ediyor. Her 2 buçuk santimetreye gelen stres o faya enjekte ediliyor. 23 sene geçmesi demek, 23 çarpı 2 buçuk harekete denk gelen enerji fazlalığı yükleniyor. Zaten kırıldı kırılacak. Seneler geçtikçe bu yükleme, enerji enjeksiyonu artık orada fayın kırılmasını zorluyor. Onun için zaman geçtikçe endişelerimiz artıyor. Gerçek beka meselesi budur. Bu ülkede her şey siyaset değildir. Deprem siyaset üstü bir olaydır. Lütfen insanlarımızın bekası için, can güvenliği için bu işi hep birlikte yapalım. Artık gün deprem, fay tartışması yapacak, onunla oyalanacak zaman değil" diye konuştu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 21.52'de yaptığı açıklamada 8 yaralının olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 23.00'te yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu.