Samanyolu Haber /Gündem / Prof Ori Soltes: 'Kalbim tüm Hizmet arkadaşlarımla birlikte' /22 Ekim 2024 14:13

Prof Ori Soltes: 'Kalbim tüm Hizmet arkadaşlarımla birlikte'

“Düşünce ve Eylem Arasında: Fethullah Gülen’in Entelektüel Biyografisi” kitabının yazarı Prof. Ori Z. Soltes, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatının ardından duygusal bir mesaj kaleme aldı.

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Hocaefendi'yi yakından tanıma imkanı bulmuş Prof. Ori Z. Soltes paylaştığı mesajda hem üzüntüsünü hem de bundan sonra Hizmet'e gönül verenlerin yapması gerekenlere vurgu yaptı. 

Soltes mesajında; 

"Hepimiz yıkıldık ve Hocaefendi'nin vefatının gerçekliği karşısında uyuşmuş bir inançsızlık duygusu yaşıyoruz. Kalbim tüm Hizmet arkadaşlarımla ve tanımadığım sayısız insanla birlikte. Hizmet için acımasız bir hafta oldu. En azından iki şeyi aklımızda tutalım: Biri, Hocaefendi'nin sevgili Kaynağa döndüğüne dair kendi inancıdır - böylece kendimiz için kayıp ve kayıp hissi duyarken bile O'nun için bir miktar sevinç hissedebiliriz. Diğeri ise, onun eşsiz ve olağanüstü mirasını sürdürmeye odaklanmak; insanlara, başkaları için ve başkalarıyla birlikte dünyayı iyileştirmeye yardımcı olacak iyi şeyler yapmaları için ilham vermek.

Hizmet birçok darbe atlattı ve kararlılıkla, özveriyle sadece genişledi. Sabır, sevgili dostlar: Hocaefendi'ye, insanlığa ve mükemmelleştirmek için çok çalıştığımız dünyaya  onun düşüncelerinden, sözlerinden ve eylemlerinden ilham alarak sevgi ile  yürümeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

PROF ORİ SOLTES KİMDİR?
Western Reserve Üniversitesi gibi saygın kurumlarda dersler vermiştir. Sanat, arkeoloji ve tarih konularında CNN, History Channel ve Discovery Channel gibi platformlarda uzman olarak yer almıştır.

Dr. Soltes, yedi yıl boyunca B’nai B’rith Klutznick Ulusal Yahudi Müzesi'nin direktörü ve baş küratörü olarak görev yapmış ve burada 80'in üzerinde sergi düzenlemiştir. Nazi dönemi boyunca yağmalanan sanat eserleriyle ilgili araştırmalar yapmış ve Holocaust Art Restitution Project'in kurucuları arasında yer almıştır. Bu projede 20 yılı aşkın süredir sanat eserlerinin iadesi üzerinde çalışmaktadır.

Sippenhaft (aile sorumluluğu) ile ilgili bir uzman olarak öne çıkması, Nazi dönemine dair derinlemesine bilgi birikimi ve özellikle sanat eserlerinin iadesi üzerine yaptığı araştırmalardan kaynaklanmaktadır. Nazi dönemiyle ilgili bu deneyimi, aile üyelerinin kolektif suçluluğu gibi kavramların tarihsel ve etik boyutlarını derinlemesine anlamasına olanak sağladı.
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