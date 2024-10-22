Prof Ori Soltes: 'Kalbim tüm Hizmet arkadaşlarımla birlikte'

Hocaefendi'yi yakından tanıma imkanı bulmuş Prof. Ori Z. Soltes paylaştığı mesajda hem üzüntüsünü hem de bundan sonra Hizmet'e gönül verenlerin yapması gerekenlere vurgu yaptı.





Soltes mesajında;





"Hepimiz yıkıldık ve Hocaefendi'nin vefatının gerçekliği karşısında uyuşmuş bir inançsızlık duygusu yaşıyoruz. Kalbim tüm Hizmet arkadaşlarımla ve tanımadığım sayısız insanla birlikte. Hizmet için acımasız bir hafta oldu. En azından iki şeyi aklımızda tutalım: Biri, Hocaefendi'nin sevgili Kaynağa döndüğüne dair kendi inancıdır - böylece kendimiz için kayıp ve kayıp hissi duyarken bile O'nun için bir miktar sevinç hissedebiliriz. Diğeri ise, onun eşsiz ve olağanüstü mirasını sürdürmeye odaklanmak; insanlara, başkaları için ve başkalarıyla birlikte dünyayı iyileştirmeye yardımcı olacak iyi şeyler yapmaları için ilham vermek.





Hizmet birçok darbe atlattı ve kararlılıkla, özveriyle sadece genişledi. Sabır, sevgili dostlar: Hocaefendi'ye, insanlığa ve mükemmelleştirmek için çok çalıştığımız dünyaya onun düşüncelerinden, sözlerinden ve eylemlerinden ilham alarak sevgi ile yürümeye devam edelim." ifadelerini kullandı.





PROF ORİ SOLTES KİMDİR?