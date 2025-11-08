Prof. Özgenç: AYM kararını tanımayan 13. Ağır Ceza üyeleri suç işledi

Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç, 7 Kasım 2025 Cuma sabahı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı bir ek kararla suç işlendiğini iddia etti. Özgenç, söz konusu kararda hem mahkeme üyelerinin hem de karara neden olduğu öne sürülen kişilerin hukuka aykırı şekilde hareket ettiğini belirtti.



Özgenç’in açıklamasına göre, 6 Kasım 2025 tarihli ve 2021/178 esas, 2022/178 karar sayılı ek kararla suç işlenmiş olup, bu suçun devam ettiği ifade edildi. İddialarda, kararın alınmasında etkili olduğu öne sürülen kişilerin “azmettirici” konumunda olduğu da belirtildi.



Paylaşımında ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında daha önce verdiği hak ihlali kararına rağmen bu kararın tanınmadığına dikkat çeken Özgenç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) göreve çağırdı. Hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi ve AYM kararlarının bağlayıcılığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.



Henüz resmi makamlar tarafından Özgenç’in bu açıklamasına yönelik bir yanıt verilmiş değil. Konuyla ilgili olarak hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda gelişmelerin yakından takip edildiği bildiriliyor.