Prof. Özgenç’ten İrfan Fidan açıklaması: Yargıtay’daki seçim şaibeli, yeniden yapılmalı

Türk Ceza Kanununun (TCK) mimarlarından hukukçu İzzet Özgenç, Yargıtay’da yapılan ve İrfan Fidan’ın en çok oyu alarak aday olduğu Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminin yenilenmesi gerektiğini söyledi.









Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgenç, seçime şaibe iddialarının karıştığını kaydederek, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan seçilen üç kişi arasından tercih yapmamasını istedi.





Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde hukuk konularını danıştığı Prof. Özgenç, “Yargıtay’da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçime, yönlendirme ithamı bulaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, bu seçime dayalı olarak belirlenen üç aday arasından üye seçimi yapmaması ve şaibesiz bir şekilde yeniden seçim yapılmasını sağlamak için Yargıtay Başkanlığının yazısını iade etmesi, doğru olan bir yol olur. Anlayışla karşılanacağını umarak, takdire sunulur” dedi.











