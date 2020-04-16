Prof. Özlem Azap'tan kritik uyarı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu’nda yer alan Prof. Dr. Özlem Azap, Türkiye’nin salgınla nasıl mücadele ettiğini anlattı.Azap, Bakanlığın çizdiği olumlu tablo aksine DSÖ verileri göre Türkiye’de salgının hızlı seyredeceği ve hasta sayısının yoğun olacağını söyledi.





Azap, Pazartesi günü işe gitmek zorunla olan çalışanların bulaş riskini arttırdığına dikkat çekerek geçen hasta sonu yasakla beraber sokağa çıkanlarda bugün yarın vakaların görülebileceğini belirtti.





Evrensel'e konuşan Azap, başından beri söylenen şeffaflık ve güven duygusunun işlemediğini belirtti, Bakanlık açıklamalarına atıfta bulunarak şöyle dedi:





“Keşke salgının 4. haftasında bu salgın kontrol altına alınabilmiş olsaydı. Bu habere belki de en çok enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve doktorlar sevinirler. Çünkü çok zor bir dönem içerisindeyiz ve daha zor günler bizi bekliyor."





Ancak bakanlığın açıkladığı şehir, yaş ve şikayetlere göre dağılımın verileri ellerinde olmadığı için değerlendiremediklerini ifade eden Azap, “Bu verilere erişebileceğimiz bir mekanizma yok. Dolayısıyla salgına ilişkin verilere göre bir hesaplama yapmak gerekiyor. Bu çerçevede bakıldığında DSÖ'nün salgının arttığını söylediği ülkeler arasında Türkiye'yi de saydığını biliyoruz. Matematiksel olarak değerlendirilen çeşitli modeller var bu konuda; Seattle Modeli, Imperial College modeli var. Imperial College modeline göre Türkiye, salgının hızlı seyredeceği, yoğun hasta sayısının olacağı 26 ülke arasında bulunuyor. Bunu önümüzdeki haftalar yaşarak göreceğimizi düşünüyororum” diye konuştu.





Salgını en hafif atlatacak ülke olmayı kendilerinin de istediklerini ancak ellerindeki verilerle bunu söylemenin çok zor olduğunu belirten Azap, “Kamuoyu gibi sağlıkçıların da bildiği Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan ibaret. Bu nedenle sağlıkçılar bir adım sonrasını göremiyor” dedi.





TTB’nin hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının koruyucu malzemelere ulaşımı ve alınan önlemler konusunda anket düzenlediğinden bahseden Azap, devam etti:





“Yüzde 70 hatta 80'lere varan maske temini güçlüğü var. Her hafta yaptığımız anketten bunu görmemiz mümkün. Onun dışında hastalandığını duyduğumuz sağlık çalışanları var ama bunun resmi bir kanaldan "Şu kadarı doktor, hemşire, teknisyen" diye bir bilgiye maalesef ulaşamıyoruz. Tabi bu konuda tabip odaları da çalışma yürütüyor, örneğin İzmir Tabip Odası kaç sağlık çalışanının hasta olduğunu ve kaybedilip kaybedilmediğini açıklıyor. Ancak sahada da o kadar yoğun bir çalışma var ki bu verilerin toplanması hiç de kolay değil. İstanbul zaten olguların yarısından çoğunun görüldüğü bir şehir ve buradaki koşulları hepimiz biliyoruz.Oradan veri elde etmek zor.”





Söylenen sayılar konusunda TTB’nin çalışma yürüttüğünü ancak gönüllerinden geçenin resmi kanaldan duymak olduğunu söyleyen Azap, “Kaç sağlık çalışanı hasta, meslek dağılımı nedir ve hangi aşamada duymak istiyoruz ancak ilk açıklanan ‘601 sağlık çalışanı hasta’ dışında Bakanlık nezdinde bir veriyle karşılamadık” diye belirtti.