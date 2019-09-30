Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Şenol, TRT'nin skandal teklifini böyle açıkladı /30 Eylül 2019 23:37

Prof. Şenol, TRT'nin skandal teklifini böyle açıkladı

Ankara'daki ishal vakalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TRT'nin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'dan vakaların şehir suyundan kaynaklandığını açıklamasını istediği iddia edildi.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, TRT'nin Ankara'daki ishal vakalarının sulardan kaynaklandığını açıklaması için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Ankara'da ishal vakalarındaki artış gündemdeki yerini korurken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenol, salgının su şebekesinden olmadığını belirterek TRT'nin aksi yönde açıklama yapması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını yalanlamasını teklif ettiğini iddia etti.

"Bizim vergilerimizden beslenir"

Şenol, "İshallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz. Önceki akışta yazdım sebeplerini ama bazı 'film' adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum. İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var. Sularla ilişkili olduğunu söylemem. Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani 'ishallerin sebebi sulardır' dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz bilin istedim" ifadelerini kullandı.


Şenol bir sonraki mesajında da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'i etiketleyerek "İşiniz zor" dedi.

Yavaş ve ASKİ açıklama yapmıştı

Ankara'da, 'sudan kaynaklı salgın hastalık' olduğu iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamada bulunmuştu. Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.
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