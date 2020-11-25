Samanyolu Haber /Gündem / Profesör isyan etti: Hastanelerde yer yok Muharrem Bey, yer yok! /25 Kasım 2020 15:14

Profesör isyan etti: Hastanelerde yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. Ünal, "Yoğun bakımlarda yer kalmadı. Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten bizi arayıp hastasına yer atayan arkadaşlarımız var." dedi.

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınındaki artışa dikkati çekerek yoğun bakımlarda yer kalmadığını söyledi. 

Açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığını belirten Ünal, "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir." dedi.

"BENİM ÜNİVERSİTEMDE YER YOK"

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ünal, yoğun bakımlarda yer olmadığını, ameliyathanelerin değil ameliyathane koridorlarının bile yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti.

"Bu şartlarda iyi bir tedavi uygulanamaz." diyen Ünal, "Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan 'hastalarımıza yer bulun' diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok." ifadelerini kullandı.

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