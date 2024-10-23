Profesör Juozas Vytautas Uzdila: 'Geriye ebedi değeri olan fikirler kaldı'

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi için 'Türk Ruhani Lider' ifadesini kullanan Profesör Uzdila "Türk ruhani lider, imam, 70'in üzerinde kitabın yazarı, akademisyen ve yazar, memleketinin özgürlük bilincine sahip insanlarını hayatın en önemli alanlarını kapsayan Hizmet hareketinde bir araya getiren M. Fethullah Gülen, Pennsylvania'da bir hastanede hayatını kaybetti." dedi.





Daha önce Hizmet gönüllüleri ile bir araya geldiğini ve Hizmet Hareketi'nin çalışmalarını takip ettiğini belirten Profesör Uzdila'nın mesajı şöyle:





"2015 yılında Türkiye'yi ziyaret etme ve İslam Merkezi'nde din alimleriyle bir araya gelme, iş dünyası temsilcileri, lise öğretmenleri ve üniversite profesörleri, kitap yayıncıları ve gazetecilerle yapıcı sohbetler yapma fırsatı buldum. Türkiye'nin modernleşmesine aktif olarak katılan bu kişiler, AB'nin otoritesini kabul ederek, doğru yolda olup olmadıklarını sorup durdular. Ve sormaya devam ettiler: “Avrupa'da daha geniş bir görüş açınız var, her şeyi daha iyi görüyorsunuz...” Hizmet liderini o zaman göremedim. İmam 1999'dan beri Pennsylvania'da yaşıyordu. Ancak İstanbul ve İzmir'de liderin ayak izleri görülüyor ve hissediliyor: işadamları fon toplamak ve yeni okul ve üniversitelerin kuruluşunu kutlamak için işbirliği yapıyor, hayır kurumları aileleri yoksulluktan kurtarmak için faaliyet gösteriyor, kadınlar arteller halinde birleşiyor ve ürünlerini sunuyor... Liderle ilişki sabittir; yazar, tavsiyelerde bulunur, cesaretlendirir. Gerekirse Türkiye'den benzer düşünen insanları ABD'ye davet ediyor.





Türk hükümetinin 2016'da Hizmet'e ve genel olarak demokratik insanlara yönelik zulmü durumu temelden değiştirdi: Ülkedeki yeni bir siyasi hareketin üyelerinin tasfiyesi ve Sayın Gülen'in doğru bulmadığı olası bir siyasi darbe planlandı. ABD makamlarından İmam'ın iadesi istenir, ancak demokratik ABD bunu kabul etmez. Bunun üzerine Gülen 2017 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılır. Siyasi bir sürgüne dönüşen bir ulusun ruhani liderinin hayat yolunu dikenler taçlandırıyor. Tek umudumuz Türkiye'nin demokrasi ilanından ve AB üyeliğinden vazgeçmemesi ve Sayın Gülen tarafından ortaya konan modernleşme fikirlerinin hayata geçirilmesidir.





Bu üzüntü saatinde, demokrasiye bağlı Türkiye halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Parlak, tanınmış, saygın ve dünyada büyük saygı gören bir şahsiyet vefat etti. Geriye ebedi değeri olan fikirler kaldı."





Juozas Vytautas Uzdila kimdir?

1932 doğumlu olan Profesör Juazas Vytautas Uzdila, Litvanyalı bir politikacı ve eski Avrupa Parlamentosu Üyesidir. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Litvanya'nın yeniden kurucu Seimas'ının ilk sözcüsüydü. Çeşitli konularda 20 kitap yazdı. Komünizm Mağdurları Anıt Vakfı'nın uluslararası danışma kurulunun bir üyesidir.











