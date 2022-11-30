Profesörden çalıntı tez skandalı!

ESER ÇEVİRİ HATALARIYLA DOLU

AKTAŞ’IN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ DE İNTİHALLERLE DOLU

YAYINLANMIŞ ESERLERİ TEKRAR YAYINLATIYOR

SIFIRDAN MAKALE YAZMIŞ GİBİ YAPIYOR

37 ESERİN SADECE 12’Sİ KENDİSİNE AİT

ÖĞRENCİSİNİN ÇALIŞMALARINDA İLK YAZAR OLUYOR

YAZAR SAKLAMA SUÇU DA İŞLİYOR

ETİK KURUL AKTAŞ’I AKLIYOR

Yüksek lisans, doktora ve akademik makalelerinde intihal (çalıntı) yapan Profesör Hayati Aktaş’ın 4 akademisyenle beraber yazdığı son eseri de 3 yabancı bilim adamının makalelerinin birebir çevirisi çıktı. Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu ise Aktaş’ı aklayarak skandal bir karara imza attı.Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre, Aktaş’ın 4 öğretim üyesi ile beraber hazırladığı “Afganistan’da Taliban Yönetimi ve Bölgeye Etkileri (Pakistan Ülke Örneği İncelemesi” adlı eseri 3 yabancı eserden çalıntı çıktı. Eser 3 yabancı bilim adamının makalelerinin Google translate kullanılarak birebir çevirisinden oluşuyor. Aktaş’ın kendi eseriymiş gibi piyasaya çıkardığı 74 sayfalık eserin tamamı, dipnotlarıyla beraber kes kopya yapıştır yapılarak birebir çalıntı çıktı.Yapılan çevirilerde (tahminen Google Translate.com sitesinde yapılan) çeviri hataları dikkat çekiyor. Çeviride tercih edilen kelimelerde Uluslararası İlişkiler Bilim Dalının terimleri yerine gündelik hayatta kullanılan kelimelerin yazıda yer alması yazının doğrudan çeviri olduğunu gösteriyor.(Örneğin “recruit” kelimesi temel olarak “askere almak” gündelik hayatta ise “işe girmek” olarak çevrilir. Ancak Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında “(bir gruba) üye olmak” anlamına sahiptir. Kitapta ise 7. Sayfa “(…Taliban’ın) işe alması” olarak çevrilmiştir. Bu hata 5 yazarların da dikkatinden kaçmış.Üniversitede öğretim üyeliğinde çıkarma nedeni olan intihal (çalıntı) Aktaş’ın akademik hayata adım atmasıyla başlıyor aslında. Aktaş’ın sadece 34 sayfadan oluşan “1919 yazında Erzurum” başlık yüksek lisans tezi de kopyala yapıştır tekniğiyle yazılmış.Öğrencileri arasında doğru düzgün ders anlatmaması nedeniyle “10 dakika Hayati” adıyla ünlenen Hayati Aktaş, üniversitelere başvurularında puan sağlamak adına daha önce yayınladığı makalelerini yabancı dergilerde de yayınlatıyor. 2016 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılan kitaptaki çift yazarlı (Doç. Dr. Vahit GÜNTAY ile) “Türk-Ermeni İlişkilerinde Algılar ve Karar Alıcılar Tarihin Yansımaları Üzerine Bir Analiz” başlıklı çalışmasını aynı yıl ASAM Ermeni Araştırmaları Dergisi’nde birebir yeniden “Dublikasyon” (çifte yayın) suçu işleyerek yapıyor. Ayrıca bu çalışmayı Akdeniz Üniversitesi’ne müracaat ederken hem makale olarak puanlıyor hem de Hakemli Kongre kısmında aynı makaleyi bildiri metni olarak koyup, puanlıyor.AKTAŞ, 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi yayın kriterlerini yerine getirmek için zaten birebir İntihal olan doktora tezinden çıkarttığı “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Görev Yapan Alman Subaylarının Faaliyetlerinin Bir Değerlendirilmesi” başlıklı yazıyı ilk dipnotta –Doktora tezinden aldığını- belirtmeden 2001 yılında 7. Askeri Tarih Sempozyumu’nun bildiri kitabında yayımlatıyor. Yani Aktaş kendinden aşırma suçu işliyor.Hayati AKTAŞ’ın bütün akademik yaşamında yaptığı yayınlarına bakıldığında 37 yayından sadece 12 tanesinin kendisine ait olduğu 25 yayının ise ortak yayınlar olduğu görülüyor.Hayati AKTAŞ’ın, öğrencisi Vahit GÜNTAY ile tam olarak 9 tane yayını bulunuyor. Siber güvenlik üzerine doktora yapan Vahit GÜNTAY, ortak yayımladıkları bu çalışmaların her birinde ikinci yazar olarak kendisini konumlandırmış, AKTAŞ’ı ise siber güvenlikle ilgili çalışmalarında bile birinci yazar olarak göstermiş.Etik dışı davranışlardan birisi de Sayın AKTAŞ’ın -Nursena YAŞAR ve Vahit GÜNTAY ile birlikte yayımlanan- bu makaleleri TASAM internet sitesinde kendi çalışmaları gibi göstermesidir ki, Bilimsel Etik’te bu ‘Yazar Saklama’ (Ghost Authorship) suçuna giren fiildir.Aktaş tüm bu faaliyetleri nedeniyle Akdeniz Üniversite etik kuruluna şikayet ediliyor. Ancak Aktaş her ne hikmetse etik kurul tarafından intihal suçu işlemediğine karar veriliyor. Karara gerekçe olarak ise kitapçığın yayınevi tarafından dağıtılmaması gösteriliyor ancak kitapyurdu adlı internet sitesinde nisan ayında kitabın satışının olduğu ve 1 adet satıldığı görülüyor. Ekinkitap adlı sitede de kitabın satışa sunulduğu ancak şu an stokta olmadığı görülüyor. Etik Kurula şikayet sonrası ise kitapçık dağıtımdan apar topar toplatılıyor.