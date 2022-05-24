Profesörler Şengör ve Arslan'dan skandal sözler: 'İbrahim de yok, Musa da İsa da'

Fatih Altaylı'nın Habertürk kanalında sunduğu Teke Tek Bilim programı bu hafta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlendi. Programa Jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı.







Din konusunun bahse açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor." sözlerine yer verdi.





Önal'ın sözünü kesen Şengör, "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil." diye konuştu.





"BU SÖYLENEN KİŞİLER TARİHTE YOK"

Bahsi geçen peygamberlerin hiçbir zaman var olmadığı hakkında konuşan jeolog Şengör, "Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok." ifadelerini kullandı.





FELSEFECİ VE JEOLOG TARİH KONUŞTU

Diğer yandan felsefe profesörü olan Ahmet Arslan'da söz alarak, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış. Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir. Musa bence efsaneden daha fazlasıdır." diye konuştu.