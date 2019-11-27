Programa 7 bin e-posta geldi, sadece Metiner hakaret etti





HADEP'te Genel Başkan yardımcılığı yapan ve bu partiyi bırakarak AKP'ye geçen eski milletvekili Mehmet Metiner, Babacan'ı hainlik etmekle suçladı. Twitter hesabından yazan Metiner şunları dedi:

''O makamların adamı değildiniz...

Şimdi Reis’in size sağladığı o makamlar üzerinden tafra yapıyorsunuz.

Küçüktünüz...

Konuştukça daha da küçülüyorsunuz...

İhanetinizde boğulacaksınız...''





AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'sa yayın devam ederken imalı bir tweet attı ve “Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı!” Hz ALİ diye yazdı.





Canlı yayında projelerini açıklayan Babacan'la ilgili sunucu Fatih Altaylı, program boyunca vatandaşlardan 7 bin e-posta geldiğini açıkladı. AKP cephesinden de Mehmet Metiner Babacan'a tepki gösterdi.