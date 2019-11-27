Samanyolu Haber /Gündem / Programa 7 bin e-posta geldi, sadece Metiner hakaret etti /27 Kasım 2019 12:44

Programa 7 bin e-posta geldi, sadece Metiner hakaret etti

AKP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan dün akşam canlı yayında soruları cevapladı. Babacan'ın açıklamalarının ardından Mehmet Metiner hakaret etti.

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Canlı yayında projelerini açıklayan Babacan'la ilgili sunucu Fatih Altaylı, program boyunca vatandaşlardan 7 bin e-posta geldiğini açıkladı. AKP cephesinden de Mehmet Metiner Babacan'a tepki gösterdi.

HADEP'te Genel Başkan yardımcılığı yapan ve bu partiyi bırakarak AKP'ye geçen eski milletvekili Mehmet Metiner, Babacan'ı hainlik etmekle suçladı. Twitter hesabından yazan Metiner şunları dedi: 
''O makamların adamı değildiniz...
Şimdi Reis’in size sağladığı o makamlar üzerinden tafra yapıyorsunuz.
Küçüktünüz...
Konuştukça daha da küçülüyorsunuz...
İhanetinizde boğulacaksınız...''

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'sa yayın devam ederken imalı bir tweet attı ve “Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı!” Hz ALİ diye yazdı.

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