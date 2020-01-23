Programında ağırladı, ihaleyi kaptı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 18 Temmuz 2019'da "Gaziantep Mutfağı Televizyon Programı Prodüksiyon Yapım Hizmeti Alımı ve Organizasyonu İşi" başlığıyla ihale düzenledi.







İhaleye tek başına katılan ve Gaziantepli olmayan Ayşe Böhürler’in "Ajans Y Medya Tanıtım Organizasyon" isimli şirketi 387 bin 400 TL teklif vererek ihaleyi kazandı.





Şirket ile belediye arasında da 20 Eylül’de de sözleşme imzalandı.





İhale dosyasında ihalenin konu ve kapsamına dair “Gaziantep mutfağı ve yemek kültürünün zenginliğini uluslararası bir kanalda 26 bölüm televizyon programı formatında yayımlanması, çekim, prodüksiyon ve yapım hizmeti alımını kapsamaktadır.” ifadelerine yer verildi.





BÖHÜRLER'İN ŞİRKETİNE 2018 YILINDA DA 168 BİN TL ÖDENDİ

Böhürler’in şirketi 2018 yılında da AKP’li Fatma Şahin'in başkanlık koltuğunda oturduğu belediyeden 168 bin 350 TL’lik ihale aldı.





Yine Gaziantep mutfağı konulu televizyon programı hazırlanması için yapılan ihaleyi tek başına katılan Böhürler’in şirketi kazandı.





Ayşe Böhürler (Solda), TRT'de yayınlanan "Türk Kahvesi" programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk olarak ağırlamıştı.





Böhürler, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevi de yürütmüştü.