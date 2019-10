Bazı sucuk üreticilerinin maliyeti düşürmek için sucukta istenilen protein miktarına ulaşmak için yasak olmasına rağmen yurt dışından ithal edilen protein tozlarını karıştırdığı iddia edildi.





Hürriyet’in haberine göre, Türkiye’de üretilen ve Migros'ta satışa sunulan bir sucuk markasında ise dana etinin yanı sıra domuz etine rastlandığının açıklanması vatandaşı tedirgin ederken, sektörde "domuz eti mi, yoksa protein tozu mu?" tartışmasını gündeme getirdi.







"DOMUZ ETİ Mİ, DOMUZ ETİNDEN ELDE EDİLEN PROTEİN TOZU MU?"





Tarım Bakanlığı, "Sucukta domuz eti kullanılmıştır." derken, sektör temsilcileri, "Domuz etinin direkt olarak ürüne konup konmadığını bilmiyoruz, fakat bu durum yasa dışı olarak kullanılan protein tozlarından kaynaklanmış olabilir." iddiasında bulundu.





Et Ürünleri Tebliği’ne göre, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinde karışım et kullanmak, domuz eti kullanmak, protein tozu katmak kesinlikle yasak.





MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPIYORLAR?





Maliyetleri düşürüp fiyat avantajı elde etmeye çalışan bazı firmaların, protein tozu kullandıkların belirtiliyor.





İddialara göre salam, sucuk gibi ürünlerin üretimi sırasında protein tozu kullanmak, daha az miktarda et kullanarak zorunlu olan protein miktarına ulaşma imkânı veriyor. Böylece maliyet düşüyor.





Yapılan tahliller sonucunda, bu firmaların protein tozu katarak da üretse bazı ürünlerde domuz eti kullanılmıştır sonucuna ulaşılıyor. Bunun sebebi ithal edilerek katılan protein tozunun domuz etinden üretilmiş olması.





Türkiye’de faaliyet gösteren hem karkas et hem de işlenmiş ürünler üreten bir firmanın yöneticisi, sorduğumuz sorulara şöyle cevap verdi:





LABORATUVARLAR: PROTEİN TOZUNU BULAMIYORUZ





Biri özel diğeri bakanlığın bünyesindeki test laboratuvarında salam, sucuk ve sosis gibi ürünlere protein tozu ilave edilip edilmediğini ortaya çıkaracak bir test bulunmuyor.





Yapılan testler sonucunda başka bir türün söz konusu ürün içine eklenip eklenmediği test edilebiliyor.





İLERİ BOYUTTA ANALİZ GEREK





Et ürünleri tebliğine göre protein tozu kullanımının yasak olduğuna dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, “Yapılan testlerde toplam protein miktarına bakılıyor. Ancak protein tozu kullanılmışsa mevcut testlerde bunu görmek zordur." dedi.





"Çok farklı ve ileri boyutlarda analiz büyük ihtimalle bulunabilir." diyen Taydaş, "Biz de gıda mühendisleri olarak protein tozu getirilerek protein miktarının arttırıldığını duyuyoruz." ifadelerini kullandı.