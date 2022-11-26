Samanyolu Haber /Gündem / 'Protesto edin' dediği sınava kendisi girmiş: İhanetin böylesi /26 Kasım 2022 14:29

'Protesto edin' dediği sınava kendisi girmiş: İhanetin böylesi

Öğretmenlik Kariyer Sınavı'nı protesto eden Eğitim-İş Sendikası 5. Dönem Başkanı Orhan Yıldırım'ın bu sınava girerek "başöğretmen" unvanını aldığı ortaya çıktı.

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CHP'nin iptali için Anayasa Mahkemesine gittiği Öğretmenlik Kariyer Sınavı'na bazı sendikalar karşı çıkmıştı. Onlardan biri de Eğitim-İş Sendikası bütün şehirlerde protesto düzenlemiş, Anayasa Mahkemesinin esastan görüşme yapacağı gün bina önünde sözde meslek nöbeti tutarak sınavın yapılmamasını istemişti.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre Protesto için öğretmenleri sınava girmemeye davet eden Eğitim-İş'in eski başkanı Orhan Yıldırım, polise zorluk çıkarmış, arbede sonrası gözaltına alınmıştı. Aynı Yıldırım'ın, Ankara Anıttepe Lisesinde öğretmen kariyer sınavına girip başöğretmen unvanını aldığı ortaya çıktı. Binlerce öğretmeni kandırıp engelleyen sendika başkanı tepki çekti. Bunun yanında başöğretmen unvanını alan Orhan Yıldırım'ın 4 bin TL zam alacağı ifade edildi.
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