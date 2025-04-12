Samanyolu Haber /Gündem / Protesto eylemlerinde görev yapan polislere 'ödül parası' /12 Nisan 2025 00:31

Protesto eylemlerinde görev yapan polislere 'ödül parası'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda görevlendirilen polislerin banka hesabına 10 bin TL yatırıldı.

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19 Mart'ta aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Türkiye'nin dört bir yanında protestocuların meydanlara inmesine neden oldu.

Saraçhane merkezli başlayan gösteriler kısa sürede Türkiye geneline yayılırken, eylemlerde görevlendirilen polislerin hesabına 10'ar bin TL yatırıldı.

EYLEMLERDE GÖREV YAPAN POLİSLERE 10 BİN TL 'ÖDÜL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir polis memurundan aldığı mesajı canlı yayında okuyarak, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla başlayıp ülke geneline yayılan eylemlerde görevlendirilen polislere para ödülü vereceğinin bilgisini aldığını söylemişti.

BirGün'ün haberine göre; CHP’li Bakan’ın duyurduğu para ödülü polislerin hesaplarına yatırıldı. Birçok kentteki eylemlerde görev alan polislere 10’ar bin TL "ödül" parası yatırıldı.
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