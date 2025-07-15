Samanyolu Haber /Gündem / 'protesto için karpuzları yere atan çiftçilere en ağır ceza verilecek!' /15 Temmuz 2025 17:36

'protesto için karpuzları yere atan çiftçilere en ağır ceza verilecek!'

Ticaret Bakanlığı, Sakarya’da satmak istedikleri karpuzları son anda alıcının vazgeçmesine tepki olarak yere atarak parçalayan S.Ç. ve S.E. hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. İki isme 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon TL arasında bir ceza kesilmesi ihtimali var.

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Sakarya’da toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçalayan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. Geyve ilçesi Safibey Ürün Toplama Merkezi’nde 13 Temmuz’da saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda; üretici S.Ç. ile yanındaki S.E., anlaşmalı oldukları toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atıp parçaladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, S.Ç. ile S.E., ürünleri daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini ancak alım gerçekleşmeyince öfkeyle hareket ettiklerini ve pişman olduklarını söyledi. S.Ç. ve S.E. hakkında 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun kapsamında işlem başlatıldı. Dosya, kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezalarının değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak en temel önceliğimizdir. Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır.” denildi.
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