Protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi

Görüntüleri sosyal medyada viral olan olay, Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde yaşandı. George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkinin yayıldığı ABD’de, göstericilere ok atmaya ve palayla saldırmaya çalışan adam kameralara yansıdı. Protestocular tarafından durdurulan Brandon McCormick adlı kişi onlarca kişi tarafından linç edildi. Mc Cormick'in arabası göstericiler tarafından ters çevrilirken ateşe de verildi.

Sonradan yerel bir televizyon kanalına konuşan McCormick ise kendisine arabada iki siyah erkeğin saldırdığını, silahlarını bu nedenle çıkardığını öne sürdü.

