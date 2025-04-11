Samanyolu Haber /Gündem / Protestolar sonrası dikkat çeken anket: AKP ve MHP oyları ne durumda? /11 Nisan 2025 11:39

Protestolar sonrası dikkat çeken anket: AKP ve MHP oyları ne durumda?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında oluşan protestolar ve kamuoyu tepkisi anketlere yansıdı. SONAR Araştırma'nın Nisan ayı anketinde elde edilen sonuçlar; AKP ve MHP oylarında gerilemeyi gözler önüne serdi.

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Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yurt çapında düzenlenen protestolar ve kamuoyunda oluşan tepki anketlerde etkisini gösteriyor. 

Saraçhane merkezli eylemlerin öncülüğünü yapan CHP'nin oy oranlarında önceki aylarda yapılan anketlere göre yükseliş gözlemleniyor. 

SONAR Araştırma'nın yaptığı ankette CHP'nin birinci parti olduğu görülürken; MHP'nin de baraj altında kaldığı görüldü. Özlem Gürses'in SZC TV'de paylaştığı SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP üyelere gönderdiği anket sonuçları dikkat çekti.

CHP FARKI 6'NIN ÜZERİNE ÇIKARDI 
Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 36,6,  AKP diyenlerin oranı yüzde 30,4 olarak ölçümlendi. 

Böylece sadece yüzde 3,5 olan fark da yüzde 6,2'ye yükseldi. 

MHP BARAJ ALTINDA
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye geriledi. Ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı. 

'DİPLOMASININ İPTALİ YANLIŞ' DİYENLER YÜZDE 51 
Bir başka araştırma sorusunda ise İmamoğlu'nun lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edilmesine odaklanıldı. 

Katılımcılara, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve ilgili, aşağıdaki görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?" sorusu soruldu. "Diplomasının iptali doğru bir karardır" diyenlerin oranı yüzde 18,6 olurken; "Diplomasının iptali yanlış bir karardır" diyenlerin oranı yüzde 51,3 oldu.
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