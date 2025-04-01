Protestolarda tutuklanan öğrenciler gördükleri işkenceleri anlattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından Anayasal haklarını kullanıp AKP iktidarını protesto eden gençler tutuklandı.





Tutuklanan gençlerin, gözaltı süresi ve cezaevinde işkenceye uğradığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğrencileri yapılan kötü muameleyi not ettiklerini ve iktidara gelince bunu yapan kamu görevlilerinden tek tek hesap sorulacağını açıkladı. Özel,işkencenin zaman aşımına da tabi olmadığını hatırlattı.





Halktv'de yer alan habere göre CHP'den Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de cezaevindeki öğrencileri ziyaret etti. Çakırözer aracılığıyla mesaj ileten öğrencilerin söyledikleri kan dondurdu. Gençler, çok ağır şekilde kötü muamele gördüklerini ve şiddete uğradıklarını söyledi.





Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan öğrencileri ziyaret eden Çakırözer, sadece Metris’te değil, Silivri’de, Bakırköy’de ve diğer şehirlerde yüzlerce öğrencinin bayrama cezaevinde, ailelerinden ayrı girdiğini ifade etti.





Çakırözer, şunları kaydetti:





"Çoğu günlerdir aynı kıyafetlerini bile değiştirememiş. Kendilerine yapılan kötü muamele asla kabul edilemez. Hepsi suçsuz, tek yaptıkları anayasal hak olan protesto hakkını kullanmak. Protestolara katılmayanları bile tutuklamışlar. Ama gördüğümüz şu; içeride demokrasi, adalet inançlarından vazgeçmemişler. Dışarıya mesajları bu mücadelenin devam ettirilmesi. Çağrımız haksız, hukuksuz zindanda tutulan üniversite öğrencilerinin ve diğer masum yurttaşların derhal serbest bırakılması."





CHP’li Çakırözer, görüştüğü öğrencilerin ilettiği mesajları da paylaştı.





"TUVALET YASAĞI GETİRDİLER"

Yusuf Başyiğit:





"23 yaşındayım, Esenler’de depoda çalışıyorum. Aksaray tramvay durağında gözaltına alındım. Polisten kötü muamele ve darp gördüm. Vatan Caddesi’ndeki Emniyet’te kötü muamele gördük. Tuvalet yasağı bile getirdiler. Koğuşta 10 kişi kalıyoruz. Birimiz yerde yatıyor. Avukat desteğini CHP sağladı."





"BOZUK YEMEK VERDİLER"

Azad İzci:





"23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim... Gözaltı süresince sanki intikam alınır gibi muamele gördük. Vatan Emniyette hem kötü muamele gördük hem de aç bırakıldık. Yemek diye getirdikleri öyle kötü kokuyordu ki kimse yiyemedi. Yiyenler kustu."





"SURATIMA YUMRUK YEDİM"

"Piri Reis Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Tramvayın içinden polis tarafından çıkarıldım. Suratıma yumruk yedim. Tekmelediler. Ters kelepçe ile üç saat geçirdim. Doktor raporuna konmasını istedim. Basın gelince duruyorlar, gidince dövüyorlardı. Saraçhane’de yoktum. Tek delil olarak polislerin arasındaki fotoğrafımı koymuşlar. Gözaltında 30 kişiydik. 2 şişe su verdiler sadece. Yemek istediğimizde ‘Biz de yemiyoruz’ yanıtı verdiler."





"ÇOK KÜFÜR YEDİK POLİSTEN"

Ufuk Yılmaz:

"Hem okuyorum hem çalışıyorum. Arel üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümündeyim. Neden tutuklandığımızı dahi anlamış değiliz. Sundukları tek delil polis aracına bindirirlerken çektikleri fotoğrafım. Çok küfür yedik polisten."





"YEMEK YOK..."

Taha Berkay Aygül:

"Müzisyen ve ses mühendisiyim. Stüdyoda ses kayıt işlemleri yapıyorum. Mitingi kız arkadaşımla izledik. Tramvay durağında beni gözaltına aldılar, onu almadılar. 4 gün gözaltı süresi kötüydü. Yemek yok. Tuvalet izne tabi. Psikolojik baskı için özellikle 4 gün geçirttiler orada. ‘Gösteri yasaktı niye gittiniz’ diyorlar. Koğuşta 8 kişiyiz. Öğrenci var, barista var, aşçı var. Hepimiz suçsuzuz."





"İKİ SAAT TERS KELEPÇELİYDİM. TOKAT KÜFÜR YEDİM"

Serhat Yağmur:





"Esenyurt’ta işçiyim. Saraçhane’den bir grup koşuyordu. Polis onlara doğru gidiyordu. Grubu uyardım oraya gitmeyin diye. Arkamda polis varmış, beni yaka paça aldılar. Tokat, küfür yedim. Gözaltı aracında 7-8 saat geçirdim. 2 saat ters kelepçeliydim. Bana gösterdikleri belgelerdeki kişi ben değilim. Slogan attın diyorlar, atmadım. Hepimiz altı gündür aynı kıyafetlerle duruyoruz."





"GÖZALTINDA YUMRUK YEDİM"

Yusuf Efe Aktaş:

“Kent Üniversitesi’nde psikoloji okuyorum. Bir cafede barista olarak çalışıyordum. Saraçhane’ye her gün gelebilmek için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Çarşamba akşam 20 gibi gözaltına alındım. Gözaltı sırasında 3-4 yumruk yedim. Karakolda da yemek yoktu. Henüz kıyafet, çorap vs. alamadık. Kantin de kapalı.”





"İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ"

Oğuzhan Özcan:





"Ticaret ile uğraşıyorum. Buradakiler arasında evli ve çocuklu tek benim galiba. Saraçhane’de miting alanında polis gaz sıkınca iki elimle Türk bayrağı açtım. Gazetelerde televizyonlarda gösterilmiş. İşte o görüntü hakkımda delil olarak gösteriliyor. Beni yere yatırıp 7-8 polis darp ettiler. Kafamı tekmelediler. Bunların da görüntüleri yayınlandı. Ters kelepçe ile 3 saat tuttular. Bileklerimde his gitti bir ara. İnsan olan bunu yapmaz. Sonra gözaltında da psikolojik kötü muameleye uğradık. Taş atmadık, direnmedik. 'Cumhurbaşkanına hakaret ettin' diyorlar. Hayır diyoruz. Bana işte o bayraklı fotoğrafımı gösteriyorlar. Benim de avukatım var. Ama gönüllü avukatlar bu çocuklara çok yardımcı oldu. Sağ olsunlar."