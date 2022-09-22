Samanyolu Haber /Dünya / Protestoları bastırmak isteyen İran, interneti kesti /22 Eylül 2022 09:51

Protestoları bastırmak isteyen İran, interneti kesti

Dünyanın farklı yerlerindeki internet hızını ve erişimini izleyen ağ olan NetBlocks, İran'da sosyal medya platformlarına erişimin engellendiğini duyurdu.

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Karar gazetesinde yer alan habere göre; internetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişimin Mehsa Emini’nin katledilmesi sonrası başlayan eylemler nedeniyle kısıtlandığını duyurdu. NetBlocks, canlı ölçümlerin gösterdiği kadarıyla ülkedeki tüm büyük internet sağlayıcılarının kesintiye uğradığını Twitter hesabından açıkladı.



NetBlocks ayrıca Twitter hesabından, "Gerçek zamanlı ağ verileri, #İran'ın önde gelen mobil operatörü MCI (First Mobile) ve Rightel'in de ülke çapında bir bağlantı kaybı olduğunu gösteriyor" duyurusunda bulundu.

An itibarıyla İran'da Telegram, Whatsapp gibi mesajlaşma platformlarının yanı sıra hiç bir sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor ya da kesintili olarak sağlanabiliyor.

Türkiye'de yaşayan İranlı kaynaklar ise öğle saatlerinden beri ailelerine ulaşamadıklarını teyit ederek endişelerini dile getirdi.
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