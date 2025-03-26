Protestoları takip eden yedi gazeteci tutuklandı: AFP'den kınama mektubu

AFP'nin direktörü Fabrice Fries, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'a hitaben yazdığı mektubunda tutuklama kararını kınadı.





Fries, Akgül'ün gazetecilik görevini yaptığını söyledi.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre Fries, Susmaz'ın "hızla devreye girerek Akgül'ün serbest bırakılmasını sağlamasını" istedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu protestolarını takip eden en az yedi gazeteci 25 Mart'ta tutuklandı.





Gazeteciler "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ile suçlanıyor.





Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'ne (MLSA) göre tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:





Ali Onur Tosun - NOW TV muhabiri

Bülent Kılıç - Foto muhabiri

Gökhan Kam - Bakırköy Belediyesi foto muhabiri

Hayri Tunç - Gazeteci

Kurtuluş Arı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri

Yasin Akgül - AFP muhabiri

Zeynep Kuray - Serbest gazeteci





Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), tutuklanmalarla ilgili olarak açıklamasında, "Gözaltındaki yedi meslektaşımız tutuklandı. Tutuklanmalarına delil olarak protestolar sırasında çekilmiş fotoğrafları gösteriliyor" dedi.





Sendika bu karara, "Masa başından ne fotoğraf çekilir ne haber yapılır. Bir gazetecinin arkada kalarak olan biteni belgelemesi beklenemez. Haber neredeyse gazeteci oradadır." diyerek tepki gösterdi.





BirGün yazarı Barış İnce, İzmir'de foto muhabiri Murat Kocabaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Yağız Barut ve Sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün ise işlemleri devam ediyor.





TGS gazetecilerden bir kısmının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı haberleri geldiğini ancak savcının daha sonra kararını değiştirdiğini ifade etmişti.





TGS "Meslektaşlarımız gazetecidir. İşleri, halka haber vermektir. Bırakın tutuklamaya sevki, gözaltına dahi alınmamaları gerekirdi" dedi ve Çağlayan Adliyesi'nde dayanışma çağrısı yaptı.





Meslek örgütlerine göre, 24 Mart'ta gözaltına alınanlar arasında foto muhabirleri Bülent Kılıç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, NOW muhabiri Ali Onur Tosun, BirGün yazarı Barış İnce, Sendika.org muhabiri Zişan Gür ve gazeteciler Hayri Tunç ile Zeynep Kuray bulunuyordu.





Ayrıca İzmir'de gazeteci Yağız Barut'un protesto alanından ve foto muhabiri Murat Kocabaş'ın da sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.





Kocabaş'ın da 2911 sayılı kanuna muhalefet ve propagandadan yargılandığı iddia edildi.





DİSK Basın İş de 23 Mart'ta Saraçhane'de düzenlenen mitingde haber takibi yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik ve BirGün çalışanı Deniz Güngör'ün polis tarafından tekmelendiğini ve copla şiddete maruz bırakıldığını söyledi.





Halkın haber alma hakkının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yargı ve kolluk kuvvetlerinin eliyle engellendiğini belirten sendika, "Şiddet uygulayan tüm polisler hakkında derhal adli sürecin başlatılması için savcıları göreve davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.