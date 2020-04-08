PS5'in kendisinden önce kolu geldi

Oyun meraklılarının dört gözle beklediği Playstation 5'in görünüşüne dair ayrıntılar henüz ortaya çıkmasa da oyun kolu tanıtıldı.





"DualSense" ismi verilen oyun kolunun artırılmış tetik hissiyatıyla ön plana çıkacağı belirtiliyor.







Yeni kontrolcü DualSense'in şarj girişi Type-C. Hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.





Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4’e oranla daha yüksek seviyede olduğu kaydedildi.





L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye imkân sağladığı ifade edildi.