Samanyolu Haber /Spor / PSG’de kadro dışı kalan Lionel Messi, özür diledi /05 Mayıs 2023 21:20

PSG’de kadro dışı kalan Lionel Messi, özür diledi

PSG'nin Lorient yenilgisi sonrası takımın izinli olacağını düşünüp haber vermeden Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi, antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalmıştı. Arjantinli süper yıldız, Instagram'dan bir video yayınlayarak özür diledi.

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Sözcü'nün haberine göre, Arjantinli dünya yıldızı Leo Messi ile Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki kriz çözüm noktasına doğru ilerliyor. Messi, kulüpten habersiz gerçekleştirdiği Suudi Arabistan seyahati nedeniyle PSG tarafından 2 hafta kadro dışı bırakılması nedeniyle Instagram hesabında özür diledi. PSG, Messi’nin mesajını memnuniyetle karşıladı.

“İZİNLİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜM”

Messi yayınladığı videoda, “Merhaba, şu anda olanlar nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak tabii ki arkadaşlarım ve kulüpten özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, önceki haftalarda olduğu gibi maçtan sonra izinli olacağımızı düşündüm. Daha önce iptal ettiğim Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Tekrar söylüyorum, yaptığım şey için özür dilerim ve kulübün kararını bekliyorum. Başka bir şey yok, kucak dolusu sevgiler.”

PSG, Arjantinli’nin geçen pazar Arabistan’a seyahat etmesi ve pazartesi günü antrenmana katılmaması nedeniyle Messi’yi iki hafta kadro dışı bıraktı.

YENİLGİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Taraftarı önünde 10 kişi kalıp Lorient’e yenilen PSG’de pazartesi izni iptal edildi. Ancak Messi, daha önce anlaştığı bir dizi reklam çekimini gerçekleştirmek üzere Arabistan’a gitti ve pazartesi günü Paris’e geri dönmedi.

Salı günü ise Fransız medyasında PSG’nin Messi’yi cezalandıracağına dair haberler çıkmıştı.

AYRILIK YAKIN

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.
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