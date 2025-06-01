PSG Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldı, Paris yangın yerine döndü





Diğer yandan Fransa’nın başkenti Paris sokakları birbirine girdi, pek çok şiddet olayı yaşandı.



Almanya'nın Münih kentinde oynanan final maçı sonrası Paris'te 48 bin kişi karşılaşmayı kulübün final gecesi için dev bir taraftar alanına dönüştürülen ve sahanın ortasına dev ekranlar yerleştirilen Parc de Princes stadyumunda izledi.



POLİS GAZ SIKTI, ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Taraftar grupları arasındaki çıkan çatışmalar nedeniyle polis, Parc des Princes yakınlarında 130'un üzerinde kişiyi gözaltına aldı. Kutlamaların sabaha kadar sürmesi beklenen şehirde polis, şiddet gösteren taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şehrin birçok noktasında sokaklarda ateşe verilen araçlar ve bisikletlere ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.



Fransız polisinin henüz karşılaşma devam ederken taşkınlık yapan taraftar gruplarına müdahale ettiği, bazı taraftarların da polise şişe ve havai fişek attıkları görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i adeta sahadan silerek tarihi bir zafere imza attı. Münih'teki Allianz Arena'da oynanan ve Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çaldığı final mücadelesinde Fransız devi, İtalyan rakibini 5-0 mağlup ederek kupayı ilk kez müzesine götürdü.Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan PSG, henüz 12. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 20. dakikada genç yıldız Desire Doue'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı üstün tamamladı.İkinci devrede de tempoyu elden bırakmayan Luis Enrique'nin öğrencileri, 63. dakikada bir kez daha Doue ile ağları havalandırdı. 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın klas dokunuşuyla skor 4-0'a gelirken, 86. dakikada Senny Mayulu'nun golü tarihi skoru ilan etti: 5-0.Bu sonuçla PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final galibiyetlerinden birine imza attı ve uzun yıllardır peşinden koştuğu "Devler Ligi" kupasını ilk kez kazanmayı başardı.