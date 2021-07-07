Samanyolu Haber /Spor / PSG Sergio Ramos'u açıkladı /07 Temmuz 2021 23:25

PSG Sergio Ramos'u açıkladı

Paris Saint-Germain, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos ile anlaşmaya vardığını duyurdu.Real Madrid'den ayrılan İspanyol stoper, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Oyuncunun, PSG'de 4 numaralı formayı giyeceği belli oldu. Ramos, "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" açıklamasını yaptı.

Real Madrid'de 16 sezonda 674 kez forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşamıştı. Konuşmakta zorlanan ünlü stoper, konuşmasını gözyaşları içinde noktalamıştı.

İspanyol oyuncu, "Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Hiç kimse Real Madrid'e veda etmek için hazır olamaz. Burada muhteşem bir zaman geçirdim. Güzel aileme, kulübe, benimle ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımıza, teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma minnettarım. Bayraklarında ve marşlarında beni taşıyan, bana destek veren milyonlarca taraftara da teşekkür ediyorum. Sizleri, Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim" sözlerini söylemişti.

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