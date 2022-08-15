Samanyolu Haber /Spor / PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı! /15 Ağustos 2022 13:06

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar arasında yaşananlar, dünya futbolunun gündemine oturdu.

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Fransa 1. Ligi’nde Paris Saint-Germain’in (PSG) önceki gün sahasında Montpellier’yi 5-2 yendiği maç sırasında ve sonrasında Kylian Mbappe’nin başrolde olduğu ilginç olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında PSG’nin kazandığı penaltıyı kullanan Mbappe’nin vuruşunu kaleci Omlin kurtardı. İlk yarının son dakikasında hakem PSG lehine bir penaltı daha verirken bu kez atışı Neymar kullandı ve skoru 2-0’e getiren golü attı.

Neymar'ın penaltısından önce Mbappe'nin Breziyalı yıldızdan topu istediği ancak ret yanıtı aldığı kameralara yansırken, Fransız futbolcunun Neymar'ın yanına giderken Lionel Messi'ye omuz attığı görüntüler ortaya çıktı.



Mbappe PSG'nin sahibi olmuş

Karşılaşma sonrası bir PSG taraftarı, Mbappe’nin penaltı kullanmasını Twitter’dan sert ifadelerle eleştirirken, Neymar şok bir şekilde bu tweeti beğendi. Söz konusu tweette taraftar, “PSG’de penaltıları Mbappe atıyor. Bu sözleşmesinde yer alıyor olmalı, çünkü dünyadaki hiçbir kulüp Neymar’ı ikinci penaltıcı yapmaz. Yeni sözleşme sayesinde görünen o ki, Mbappe PSG’nin sahibi olmuş” ifadelerini kullandı.
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