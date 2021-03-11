PSG'den transferde dev hamle

Bu yıl Şampiyonalar Ligi’nde Barcelona’yı devirmeyi başaran Paris Saint-Germain fırsatı kaçırmak istemiyor, Fransa ekibinin yıldız oyuncu Ronaldo’ya talip olduğu belirtiliyor.







Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılıyor.İtalya'da büyük tepkilere maruz kalan Portekizli yıldıza ilk talip Fransa'dan çıktı.





Le Parisien'in haberine göre; PSG yöneticileri, Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladı.PSG'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin kararına göre Ronaldo transferinin de daha net şekilleneceği belirtildi.





Fransız yıldızın sözleşme uzatmaması halinde PSG'nin Ronaldo için daha net bir tavır ortaya koyacağı kaydedildi.





İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Fabio Capello, Porto maçının sonrasında Cristiano Ronaldo'yu eleştirirken "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Bu hata affedilemez. Barajda duruyorsan topun sana gelmesinden korkmayacaksın. O ise arkasını döndü. Çok, çok büyük bir hata" ifadelerini kullanmıştı.