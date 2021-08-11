Samanyolu Haber /Spor / PSG'nin 'Ankaralı' Messi paylaşımı gündem oldu /11 Ağustos 2021 23:53

PSG'nin 'Ankaralı' Messi paylaşımı gündem oldu

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşan Messi ile ilgili yapılan bir paylaşım gündeme oturdu.

SHABER3.COM

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) sosyal medyada yaptığı "Ankara" vurgulu paylaşım, Türk kullanıcılardan ilgi gördü.

Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile sözleşme imzalayan Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yaptığı paylaşım, Türk futbolseverlerin dikkatini çekti.

Lacivert-kırmızılı ekibin sosyal medyadaki İspanyolca hesabında yaptığı "Ankara Messi" ibareli paylaşım, kısa sürede on binlerce kişiden etkileşim aldı. Özellikle Türk kullanıcılar, paylaşımın altına yorumlar yazdı.

Katalan futbol spikerlerinin, Barcelona'nın maçlarında sıklıkla kullandığı Katalanca "Encara Messi" (Top hala Messi'de) ifadesi, Türk futbolseverlerce Ankara'ya benzetilerek mizah konusu olmuştu. Bu kalıp daha sonra Arjantin Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabında "Ankara Messi" ye çevrilmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı da bu paylaşıma yanıt vermişti.

PSG'nin paylaşımı şu şekilde:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PSG'nin 'Ankaralı' Messi paylaşımı gündem oldu Sonraki Haber >>

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:53:31