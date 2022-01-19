Samanyolu Haber /Gündem / Paşinyan'dan yeni Türkiye açıklaması: Bizzat sorumluyum /19 Ocak 2022 23:02

Paşinyan'dan yeni Türkiye açıklaması: Bizzat sorumluyum

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar devam ederken, konuyla ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan da bir açıklama geldiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Aram Nersesyan imzası taşıyan habere göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan ile Ankara arasındaki normalleşme sürecinden bizzat sorumlu olduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin sorumluluğunu bizzat kendisinin taşıdığını söyledi.

Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasında Moskova'da Cuma günü düzenlenen görüşme hakkında bilgi veren Paşinyan, Rubinyan’ı atama kararının kendisine ait olduğunu ifade etti.

Paşinyan, “Siyasi uygunluğa dayanarak Rubinyan'ı atama kararını ben verdim. Kendisi bana, Güvenlik Konseyi'ne ve Ermenistan halkına karşı sorumludur. Süreçten ve özel temsilcinin eylemlerinden bizzat ben sorumluyum” diye konuştu.


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