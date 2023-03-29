Samanyolu Haber /Gündem / PTT, daire başkanlarına 8 bin liralık kayak montu almış /29 Mart 2023 16:01

PTT, daire başkanlarına 8 bin liralık kayak montu almış

PTT'nin daire başkanlarına 8 bin lira değerinde kayak montu aldığı ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Ben söylerken utanıyorum; iç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler. Daha ne diyeyim?" diyerek tepki gösterdi.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığını söyledi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Antmen, mont ve ayakkabı alındığına ilişkin faturaları basın mensuplarıyla paylaştı. PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Yaz’ın ve daire başkanlarının deprem bölgesinde satın alınan bu montlarla görüntülerini gösteren Antmen “PTT’ye ödettiğiniz bu 8 bin liralık kayak montuyla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?” diye sordu.

Antmen’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İÇ ÇAMAŞIRLARINI BİLE PTT’YE ÖDETMİŞLER"

“Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü bu pahalı mont ve ayakkabıları alıyor, Genel müdür yardımcısı Fatih Tezcan’a ye gönderiyor. Bu kişi de daire başkanlarına ve müdür yardımcılarına bunları dağıtıyor.  Tezcan aynı zamanda AKP Keçiören belediye başkan aday adayı. Kendisi hem renkli hem de siyah iki tane kayak montu aldırmış. Ben söylerken utanıyorum; iç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler. Daha ne diyeyim?

"DEREMZEDELER ENKAZDAYKEN BUNLAR MONT PEŞİNE DÜŞMÜŞ"

 “Bu faturalarda dikat çeken başka bir detay var: 13 Şubat’ta kesilmiş bu faturalar. Yani daha depremin 6’ıncı günü. Enkaz altında insanlar varken. O esnada kurtarılan çocukların ayağında çorap bile yok. Beyler ise Boyner’den 7 bin liraya ayakkabı almışlar ve faturayı da PTT’ye yani halka ödetmişler. Bunun yerine depremzede çocuklara ayakkabı ve çorap alsaydınız? Ama tabi bunu yapmak için vicdan lazım.”

"TİŞÖRTLE YARDIMA KOŞAN İNSAN DEĞİL Mİ?"

“Üzerinde incecik gömleği ve tişörtüyle depreme yardıma koşanlar insan değil mi? Üzerinize 8 bin liralık mont almadan yardıma gidemiyor mu bu beyler? Aman ha üşümeyin aman ha o kıymetli ayaklarınıza yağmur çamur değmesin. Koşun 8 bin liralık mont, 7 bin liralık ayakkabı alın faturayı da PTT’ye kesin!” Enkazların altından sağ kalan canları çıkarmak için üşümesine rağmen hemen deprem bölgesine gidip aç susuz üşüyerek çalışan gönüllülerden de mi utanmadınız?”
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