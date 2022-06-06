PTT’de servet garantili iş sözleşmesi: 5 AKP’li bürokrat zengin edilmiş

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kendilerine sözleşme hazırlayıp, iş akitleri fesih edildiğinde de brüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat aldıklarını öne sürdü.





Deniz Yavuzyılmaz, sözleşmesi fesh edilen 5 kişiden 3’ünün ise yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti. İlgili yöneticiler hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı. Yavuzyılmaz sosyal medyadan paylaştığı videoda, şu bilgileri verdi:





847 BİN 532 LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ





“PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin genel müdür ve genel müdür yardımcıları kendilerine sözleşme hazırlayıp, iş akitleri feshedildiğinde de bürüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat alıyorlar.









“Sayıştay’ın kelimeleriyle okuyorum; ‘Şirket örneğin personelin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak hırsızlık yapması, güveni kötüye kullanması gibi durumlarda personel ile olan sözleşmesini fesih etse dahi bu ceza tutarı ödemek zorunda kalacak. Personelin sözleşmesi 3 yıl dolmasına 1 gün kala dahi feshedilirse aynı durum ortaya çıkacak.





Yani 3 yıl kalmasına 1 gün kala personel örneğin hırsızlık yaptığı için sözleşmesi feshedilse dahi giydirilmiş son bürüt ücretin 36 katı cezai şart olarak alacak. Nitekim 2019 yılı içinde sözleşmesi feshedilen bir genel müdür yardımcısına, 08.03.2018 tarihli sözleşmede yer alan aylık net 13 bin lira maaş ve 5 bin lira huzur hakkı ve diğer bazı ek hakları üzerinden hesaplanan 36 aylık bürüt toplam 847 bin 532, 81 TL tazminat ödenmiştir.”









İSİMLERİYLE BİRLİKTE TESPİT ETTİK





“Dehşet verici. Bu bulguyu okuduktan sonra, ‘Bundan daha kötü ne olabilir’ dedim. Daha kötü yönünü de buldum. Bu sürenin içinde bu sözleşmelere dayanarak sözleşmesi feshedilen 5 kişi var. İsimleriyle birlikte tespit ettik. Daha ilginci ve acısı şu: ‘Bu kişilerin sözleşmelerini kim feshi edebilir?’ dedim. Yönetim kurulu eder. Sözleşmesi feshedilen 5 kişinin 3’ü zaten yönetim kurulunda. Sırayla birbirlerinin iş sözleşmelerini feshettirip sözleşmedeki tazminat hükmünden faydalanıyorlar. Bu servet garantili iş sözleşmesi.”





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU





Kaynağının PTT Bilgi Tekonolojileri 2019 Yılı Sayıştay Raporu olduğunu belirten ve raporun ilgili kısmının fotoğrafını da paylaşan Yavuzyılmaz, kurum yetkilileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan suç duyurusunda bulundu.