Samanyolu Haber /Gündem / PTT’de servet garantili iş sözleşmesi: 5 AKP’li bürokrat zengin edilmiş /06 Haziran 2022 12:59

PTT’de servet garantili iş sözleşmesi: 5 AKP’li bürokrat zengin edilmiş

PTT’de servet garantili iş sözleşmesi: “PTT’de 1 yıl çalışıp işten ayrılırken maaşının 36 katı tazminat alan 5 AKP’li bürokrat var”

SHABER3.COM

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT genel müdür ve genel müdür yardımcılarının kendilerine sözleşme hazırlayıp, iş akitleri fesih edildiğinde de brüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat aldıklarını öne sürdü.

Deniz Yavuzyılmaz, sözleşmesi fesh edilen 5 kişiden 3’ünün ise yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti. İlgili yöneticiler hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı. Yavuzyılmaz sosyal medyadan paylaştığı videoda, şu bilgileri verdi:

847 BİN 532 LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

“PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin genel müdür ve genel müdür yardımcıları kendilerine sözleşme hazırlayıp, iş akitleri feshedildiğinde de bürüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat alıyorlar.


“Sayıştay’ın kelimeleriyle okuyorum; ‘Şirket örneğin personelin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak hırsızlık yapması, güveni kötüye kullanması gibi durumlarda personel ile olan sözleşmesini fesih etse dahi bu ceza tutarı ödemek zorunda kalacak. Personelin sözleşmesi 3 yıl dolmasına 1 gün kala dahi feshedilirse aynı durum ortaya çıkacak.

Yani 3 yıl kalmasına 1 gün kala personel örneğin hırsızlık yaptığı için sözleşmesi feshedilse dahi giydirilmiş son bürüt ücretin 36 katı cezai şart olarak alacak. Nitekim 2019 yılı içinde sözleşmesi feshedilen bir genel müdür yardımcısına, 08.03.2018 tarihli sözleşmede yer alan aylık net 13 bin lira maaş ve 5 bin lira huzur hakkı ve diğer bazı ek hakları üzerinden hesaplanan 36 aylık bürüt toplam 847 bin 532, 81 TL tazminat ödenmiştir.”


İSİMLERİYLE BİRLİKTE TESPİT ETTİK

“Dehşet verici. Bu bulguyu okuduktan sonra, ‘Bundan daha kötü ne olabilir’ dedim. Daha kötü yönünü de buldum. Bu sürenin içinde bu sözleşmelere dayanarak sözleşmesi feshedilen 5 kişi var. İsimleriyle birlikte tespit ettik. Daha ilginci ve acısı şu: ‘Bu kişilerin sözleşmelerini kim feshi edebilir?’ dedim. Yönetim kurulu eder. Sözleşmesi feshedilen 5 kişinin 3’ü zaten yönetim kurulunda. Sırayla birbirlerinin iş sözleşmelerini feshettirip sözleşmedeki tazminat hükmünden faydalanıyorlar. Bu servet garantili iş sözleşmesi.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kaynağının PTT Bilgi Tekonolojileri 2019 Yılı Sayıştay Raporu olduğunu belirten ve raporun ilgili kısmının fotoğrafını da paylaşan Yavuzyılmaz, kurum yetkilileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan suç duyurusunda bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PTT’de servet garantili iş sözleşmesi: 5 AKP’li bürokrat... Sonraki Haber >>

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:39