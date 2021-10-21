Samanyolu Haber /Gündem / PTT’den yurt dışı gönderi ücretlerine yüzde 300 zam /21 Ekim 2021 14:20

PTT’den yurt dışı gönderi ücretlerine yüzde 300 zam

Son dönemde gıdadan enerjiye çok sayıda sektörde yapılan zam kervanına PTT de katıldı. PTT, yurt içi gönderim fiyatlarına yüzde 40, yurt dışı ücretlerine ise yüzde 300’e yaklaşan oranlarda zam yaptı. Almanya’ya 6.5 TL’ye gönderilen kayıtsız mektup artık yaklaşık 20 liraya gönderilebilecek.

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PTT’nin zamları gurbetçileri ve yakınlarını üzecek. Geçmiş dönemlerde mektup, kartpostal, tebrik kartı ve benzeri gönderim tarifeleri için uygulanan sabit fiyat kalktı; yerine, her ülke için farklı miktarda, anlık kura göre değişen SDR birimi üzerinden fiyat belirlendi.

YURT İÇİ GÖNDERİLER DE YÜZDE 40 ZAMLANDI

TÜİK, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.58 olarak açıklamıştı ancak 11 Ekim itibarıyla PTT’nin yurt içi gönderimlerine yüzde 30-40 arasında, yurt dışı gönderimlerine ise yüzde 300’e yaklaşan zam yapıldı. PTT şubelerinde henüz güncel fiyatlar ilan edilmiş değil. Vatandaşlar işlem gerçekleştirdiği sırada ise zamlı fiyatlarla karşılaşıyor.

36 TL’YE GİDEN PAKET 103 LİRAYA GÖNDERİLİYOR

Birgün’ün haberine göre zamma tepki gösteren Ahmet isimli vatandaş, “4 gün önce 36 TL’ye gönderdiğim paketi bugün 103.10 TL’ye gönderdim. Aynı paket, aynı ülkeye. Artık hiçbir şeye yetişemez olduk” dedi. Süleyman isimli kişi ise, “Japonya’ya daha önce 17 kg yüzey kargo ücreti 639 TL iken bugün 16 kg için verilen fiyat 1680 TL. Nasıl olabilir?” tepkisi verdi. Mehmet isimli vatandaş ise, “PTT Kargo bir de devletin kargosu olacak ve bizlere destek çıkacak derken dolardan ilk etkilenen kargo şirketi oldu” dedi.

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