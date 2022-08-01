Samanyolu Haber /Gündem / PTT işçileri birçok ilde iş bıraktı /01 Ağustos 2022 20:00

PTT işçileri birçok ilde iş bıraktı

Yapılan yeni sözleşmeye tepki gösteren PTT’nin taşeron işçileri Türkiye genelinde iş bıraktı.

PTT işçileri birçok ilde iş bıraktı


Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde taşeron olarak çalışan işçiler sefalet sözleşmesine karşı birçok ilde iş bıraktı. 


Çalıştıkları birimlere göre yüzde 30, 35 ve 40 oranında zam alan 14 bin dolayında taşeron işçinin yeni sözleşme döneminde zam oranları düşürüldü. Zam beklerken daha önceki sözleşmelerde yer alan haklarının da ellerinden alındığına tepki gösteren işçiler; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Elazığ, Dersim ve Batman'ın da aralarında olduğu birçok şehirde iş bıraktı.
 

Yapılan eylemle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Talebimiz çok açıktır, eski sözleşmelerimizin yeniden düzenlenip önümüze koyulmasını 14 bin taşeron işçi için istiyoruz. Talebimiz gerçekleşene kadar dağıtım merkezlerimizde bekliyoruz. Çocuklarımızın, bizlerin geleceği için kurumun tüm yükünü sırtlanmış biz taşeron işçilerin bu talebinin dikkate alınacağını umuyoruz. Bize destek olun, her gün evinize misafir olan taşeron işçiler hakkını alsın." 
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