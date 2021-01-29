Samanyolu Haber /Gündem / PTT Marketçiliğe soyundu: Ucuz Ayçiçek yağı satacak /29 Ocak 2021 15:16

PTT Marketçiliğe soyundu: Ucuz Ayçiçek yağı satacak

Son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı, kooperatifler ve PTT’nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak.

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Temel gıda ürünlerindeki büyük fiyat artışlarını durduramayan iktidar, PTT'yi devreye sokuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.


İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

Milliyet'in haberine göre ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. AOÇ’nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak yurttaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı belirtildi.
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